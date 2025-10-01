Sebastián Torrico recibió el premio Favaloro al deportista solidario

La senadora Anabel Fernández Sagasti encabezó la entrega del galardón, que premia a deportistas que trascienden su carrera con acciones sociales.

El exarquero mendocino Sebastián Torrico fue distinguido con el premio Dr. René Favaloro al deportista solidario, una distinción que cada año entrega el Senado de la Nación a través de su Comisión de Deporte.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta del cuerpo, la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien destacó la importancia de este galardón que reconoce a atletas que, además de su trayectoria deportiva, han promovido acciones solidarias y valores humanos.

Sebastián Torrico y un premio al compromiso social Este premio, creado en homenaje al prestigioso cirujano cardiovascular argentino, busca destacar a deportistas que logran unir el deporte con el compromiso social, impulsando iniciativas que reflejan los principios éticos y de servicio que caracterizaron a René Favaloro.

El proceso de selección se realiza a partir de las postulaciones que presenta cada senador, quienes proponen a figuras del deporte que cumplan con los requisitos de solidaridad y compromiso social. En esta edición, el elegido fue el arquero mendocino, recordado por su extensa carrera en San Lorenzo y su vínculo permanente con la comunidad. Torrico fue propuesto por Fernández Sagasti, Cecilia Juri y Rodolfo Suarez.

