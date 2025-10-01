El Senado se encamina a revertir los vetos al Garrahan y a universidades

Con apoyo opositor, el Senado podría insistir en las leyes del Garrahan y universidades vetadas por Milei. El oficialismo enfrenta otra derrota parlamentaria.

El Senado volverá a sesionar este jueves con un temario que promete otro fuerte revés político para Javier Milei. La Cámara alta se prepara para rechazar los vetos presidenciales aplicados a la ley de financiamiento adicional para el Hospital Garrahan y al refuerzo presupuestario destinado a las universidades públicas.

La sesión está convocada para las 10 de la mañana. En paralelo, el bloque kirchnerista evalúa pedir que se discutan pedidos de interpelación a varios funcionarios del Ejecutivo, entre ellos Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado. Estos planteos se debatirán en comisión este miércoles, y si prosperan podrían llegar al recinto.

Para habilitar ese debate, Unión por la Patria necesitará el respaldo de dos tercios de los presentes, un escenario complicado dado que la UCR ya adelantó que no aportará votos.

Javier Milei frente a una nueva derrota Sin embargo, la oposición sí contaría con los números para revertir los vetos presidenciales, ya que la Cámara de Diputados insistió con ambas leyes hace dos semanas y ahora resta la confirmación del Senado.