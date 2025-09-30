Fentanilo: los familiares de las víctimas exigieron la presencia de Mario Lugones en el Congreso

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre las muertes por fentanilo adulterado tuvo este martes su primera reunión formal, en la que familiares de las víctimas reclamaron la presencia del ministro de Salud , Mario Lugones , y pidieron que la tragedia no sea utilizada con fines políticos.

“Se borró, no nos dio la cara. Queremos que esté acá”, señaló Gisel Oviedo, hermana de una de las víctimas, en referencia al ministro. También cuestionó a la diputada Silvana Giudici (Pro), a quien acusó de “usar” el reclamo con fines partidarios.

Giudici respondió: “No queremos politizar, hay que dejar las banderas de lado y trabajar con madurez”. En la misma línea, la presidenta de la comisión, Mónica Fein, aseguró que el informe final se presentará antes del 9 de diciembre y que las decisiones serán monitoreadas por los familiares.

Los diputados resolvieron que una delegación se reúna este jueves con el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, y avanzaron en nuevos pedidos de informes al Poder Ejecutivo.

Durante la reunión, se informó que las víctimas fatales ya sumarían 124, aunque el número está en revisión debido a la falta de trazabilidad del producto. Según explicó el juez, la investigación avanza “hospital por hospital” en busca de ampollas y registros.

“Hoy, a más de 40 días de la tragedia, todavía no hay respuesta a los informes que pedimos”, cuestionó otro legislador opositor, que definió el caso como una “masacre”.

Por su parte, la diputada Victoria Tolosa Paz (UxP) agradeció la presencia de los familiares y subrayó que “la responsabilidad política e institucional es acompañar este proceso sin especulación”.

La comisión volverá a sesionar el próximo martes y prevé que su informe final contenga propuestas concretas de control y prevención.