Secuestraron un lote de 200 ampollas de fentanilo en Misiones: venía de Paraguay y hay dos prófugos

En las últimas horas, la Policía Federal Argentina llevó a cabo un operativo en la localidad de Wanda, Misiones , gracias al cual logró incautar 200 ampollas de fentanilo , el opioide sintético que está bajo la lupa desde hace meses en el marco de la investigación por los lotes de fentanilo contaminado que provocaron 96 decesos.

De acuerdo con lo anunciado por la PFA , el cargamento, cuyo valor estimado supera los 440 millones de pesos, fue encontrado durante una intervención dirigida por la División Unidad Operativa Federal Puerto Iguazú, que depende de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación.

El operativo tuvo lugar en la zona fronteriza con Paraguay , después de que los agentes detectaran movimientos inusuales cerca de una embarcación en el río que separa ambos países. Al acercarse a la zona, los efectivos notaron la presencia de un hombre que se dirigía hacia una zona boscosa.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo tiró varios bultos antes de huir rápidamente hacia la vegetación. A pesar de los esfuerzos por interceptarlo, el sospechoso logró escapar, y se dirigió a una embarcación en la que lo esperaba otro hombre, ambos cruzando hacia el territorio paraguayo.

FENTANILO CONTAMINADO EN MISIONES, PARAGUAY PFA

Qué encontraron los policías en el operativo

Los objetos abandonados por los sospechosos fueron revisados por los agentes, quienes encontraron dos bolsas con cajas de cartón. Dentro de estas, se hallaron 42 ampollas de fentanilo en envases plásticos, 157 ampollas en frascos de vidrio, y una ampolla más, todas con la inscripción correspondiente a diferentes laboratorios. Las ampollas contenían dosis de 0,1 mg (2 ml) de fentanilo, una sustancia cuya circulación está estrictamente regulada debido a sus riesgos asociados.

La magnitud del hallazgo fue significativa. Los valores de las ampollas fueron calculados en diferentes lotes: el primero con un valor de 92.400.000 pesos, el segundo en 345.400.000 pesos, y el tercero en 2.200.000 pesos. Para confirmar la naturaleza de las sustancias, se realizaron pruebas de campo con la colaboración de la Delegación de Aduana Puerto Iguazú, que ratificaron que se trataba de fentanilo.

Tras el hallazgo, el hecho quedó a cargo del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, dirigido por Marcelo Cardozo, y la Fiscalía Federal de Iguazú, a cargo de Marcelo José Bernachea. El caso fue derivado bajo la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados con el tráfico de estupefacientes.