VTV al 50% en abril: quiénes pueden pagar solo la mitad del trámite

Durante abril , hacer la Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) en la provincia de Buenos Aires puede costar la mitad. El descuento del 50% está dirigido a grupos puntuales de conductores y vehículos, con requisitos definidos. La medida busca aliviar el gasto del trámite obligatorio sin dejar de garantizar controles clave para la seguridad vial.

La reducción en la tarifa alcanza a tres perfiles específicos contemplados por la normativa bonaerense. Cada uno debe cumplir determinadas condiciones para acceder al beneficio.

Quiénes tienen un descuento del 50% en el pago de la VTV. Foto: Archivo MDZ

Los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo en la provincia de Buenos Aires tendrán un descuento del 50% en la VTV. Foto: Archivo MDZ

El descuento rige durante todo abril para quienes deban realizar la VTV en ese período. En algunos casos se aplica de forma directa, aunque se recomienda consultar previamente en la planta verificadora.

El control técnico abarca distintos puntos del vehículo para asegurar que pueda circular sin riesgos. La evaluación incluye aspectos mecánicos, de seguridad y de impacto ambiental.

Se verifica la eficacia del frenado, el desgaste de componentes y el equilibrio entre ruedas para evitar desviaciones.

Dirección y suspensión

Se controla la estabilidad, alineación y estado de amortiguadores, junto con posibles fallas en piezas clave.

Luces y sistema eléctrico

Se revisa el funcionamiento de todas las luces reglamentarias, la señalización y el estado general del sistema eléctrico.

Neumáticos

Se inspecciona el dibujo, la presión y el desgaste para garantizar una correcta adherencia.

Emisión de gases y ruidos

Se mide el nivel de contaminación y el ruido del escape según los parámetros vigentes.

Elementos de seguridad

Incluye cinturones, espejos, bocina y parabrisas, fundamentales para una conducción segura.

Chasis y pérdidas de fluidos

Se realiza una revisión estructural y se detectan posibles pérdidas de líquidos que puedan generar riesgos.

De esta manera, realizar la VTV en tiempo y forma no solo es un paso burocrático para evitar multas, sino que asegura que el vehículo esté en condiciones óptimas para circular.