VTV al 50% en abril: quiénes pueden pagar solo la mitad del trámite
Durante abril, la VTV en Buenos Aires tendrá un 50% de descuento para grupos específicos. Qué requisitos se deben cumplir y a quiénes alcanza el beneficio.
Durante abril, hacer la Verificación Técnica Vehicular ( VTV) en la provincia de Buenos Aires puede costar la mitad. El descuento del 50% está dirigido a grupos puntuales de conductores y vehículos, con requisitos definidos. La medida busca aliviar el gasto del trámite obligatorio sin dejar de garantizar controles clave para la seguridad vial.
Descuento del 50% en la VTV: quiénes pueden acceder
La reducción en la tarifa alcanza a tres perfiles específicos contemplados por la normativa bonaerense. Cada uno debe cumplir determinadas condiciones para acceder al beneficio.
- Vehículos de más de 20 años: aquellos radicados en la provincia abonan el 50% del valor vigente según su categoría.
- Transporte de pasajeros: incluye taxis, remises habilitados y unidades destinadas al transporte escolar.
- Jubilados y pensionados: titulares cuyos ingresos no superen dos haberes mínimos jubilatorios.
-
El descuento rige durante todo abril para quienes deban realizar la VTV en ese período. En algunos casos se aplica de forma directa, aunque se recomienda consultar previamente en la planta verificadora.
Qué revisan en la VTV
El control técnico abarca distintos puntos del vehículo para asegurar que pueda circular sin riesgos. La evaluación incluye aspectos mecánicos, de seguridad y de impacto ambiental.
Sistema de frenos
Se verifica la eficacia del frenado, el desgaste de componentes y el equilibrio entre ruedas para evitar desviaciones.
Dirección y suspensión
Se controla la estabilidad, alineación y estado de amortiguadores, junto con posibles fallas en piezas clave.
Luces y sistema eléctrico
Se revisa el funcionamiento de todas las luces reglamentarias, la señalización y el estado general del sistema eléctrico.
Neumáticos
Se inspecciona el dibujo, la presión y el desgaste para garantizar una correcta adherencia.
Emisión de gases y ruidos
Se mide el nivel de contaminación y el ruido del escape según los parámetros vigentes.
Elementos de seguridad
Incluye cinturones, espejos, bocina y parabrisas, fundamentales para una conducción segura.
Chasis y pérdidas de fluidos
Se realiza una revisión estructural y se detectan posibles pérdidas de líquidos que puedan generar riesgos.
De esta manera, realizar la VTV en tiempo y forma no solo es un paso burocrático para evitar multas, sino que asegura que el vehículo esté en condiciones óptimas para circular.