Aumenta la VTV en junio: cuáles son los nuevos valores y las multas por no hacer el trámite
La VTV aumentará desde junio en la provincia de Buenos Aires y las multas por circular sin el trámite al día pueden superar los $1,8 millones.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) volverá a aumentar en la provincia de Buenos Aires desde junio de 2026. Con la actualización de tarifas ya confirmada, el trámite obligatorio para circular tendrá nuevos valores en medio de un fuerte refuerzo de controles sobre rutas y accesos bonaerenses.
Además del incremento, las autoridades advirtieron que quienes circulen con la VTV vencida o sin realizar podrán enfrentar multas millonarias y distintas complicaciones administrativas.
Cuánto costará la VTV en provincia de Buenos Aires desde junio
Las nuevas tarifas ya quedaron definidas para vehículos radicados en territorio bonaerense e incluyen IVA, oblea y costos administrativos.
Los valores vigentes desde junio de 2026 serán:
- Autos particulares: $96.968 finales
- Motocicletas: $36.469 finales
Quitando los impuestos, el precio base para autos será de $75.756,89, mientras que para motos queda en $28.484,61.
Según explicaron desde el sector, el incremento se vinculó al aumento de salarios, mantenimiento y funcionamiento de las plantas verificadoras. La actualización acumuló cerca de un 20% respecto de los valores que regían en febrero.
Multas por circular sin VTV en Provincia
En paralelo, la provincia de Buenos Aires endureció los controles sobre rutas y accesos con el objetivo de verificar la documentación obligatoria para circular.
Las multas vinculadas a la VTV pueden superar los $1.807.000 en casos de reincidencia o faltas graves detectadas durante los operativos viales. Las sanciones mínimas parten desde $542.100.
Además, las autoridades remarcan que acumular infracciones puede derivar en trabas administrativas para realizar distintos trámites vehiculares.
Para evitar inconvenientes, los conductores deben tener al día:
- Licencia de conducir
- Seguro obligatorio
- Patente
- VTV vigente
Quiénes no deben pagar la VTV
La normativa bonaerense contempla exenciones totales para determinados vehículos y titulares.
Los grupos exceptuados del pago son:
- Vehículos oficiales de la provincia y organismos descentralizados
- Ambulancias provinciales y municipales
- Vehículos de bomberos
- Personas con discapacidad titulares del vehículo
También existen descuentos del 50% para algunos sectores específicos:
- Vehículos con más de 20 años de antigüedad radicados en Provincia
- Taxis y remises habilitados
- Transportes escolares
- Jubilados y pensionados con ingresos inferiores a dos haberes mínimos
Cuándo vence la VTV según la patente
El cronograma de vencimientos se organiza según el último número de la patente.
Las fechas confirmadas para 2026 son:
- Patentes terminadas en 6: hasta el 30 de junio
- Patentes terminadas en 7: hasta el 31 de julio
- Patentes terminadas en 8: hasta el 31 de agosto
- Patentes terminadas en 9: hasta el 30 de septiembre
- Patentes terminadas en 0: hasta el 31 de octubre
- Patentes terminadas en 1: hasta el 30 de noviembre
La obligación de realizar la VTV alcanza a autos particulares y vehículos livianos luego de dos años desde el patentamiento, mientras que las motos deben efectuarla a partir del primer año de antigüedad.