Aumenta la VTV en junio: cuáles son los nuevos valores y las multas por no hacer el trámite

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) volverá a aumentar en la provincia de Buenos Aires desde junio de 2026. Con la actualización de tarifas ya confirmada, el trámite obligatorio para circular tendrá nuevos valores en medio de un fuerte refuerzo de controles sobre rutas y accesos bonaerenses.

Además del incremento, las autoridades advirtieron que quienes circulen con la VTV vencida o sin realizar podrán enfrentar multas millonarias y distintas complicaciones administrativas.

Cómo hacer el trámite para sacar el turno de la VTV Foto: Télam

Las nuevas tarifas ya quedaron definidas para vehículos radicados en territorio bonaerense e incluyen IVA, oblea y costos administrativos.

Los valores vigentes desde junio de 2026 serán:

Autos particulares: $96.968 finales

Motocicletas: $36.469 finales

Quitando los impuestos, el precio base para autos será de $75.756,89, mientras que para motos queda en $28.484,61.

Según explicaron desde el sector, el incremento se vinculó al aumento de salarios, mantenimiento y funcionamiento de las plantas verificadoras. La actualización acumuló cerca de un 20% respecto de los valores que regían en febrero.

Multas por circular sin VTV en Provincia

En paralelo, la provincia de Buenos Aires endureció los controles sobre rutas y accesos con el objetivo de verificar la documentación obligatoria para circular.

Las multas vinculadas a la VTV pueden superar los $1.807.000 en casos de reincidencia o faltas graves detectadas durante los operativos viales. Las sanciones mínimas parten desde $542.100.

Además, las autoridades remarcan que acumular infracciones puede derivar en trabas administrativas para realizar distintos trámites vehiculares.

Para evitar inconvenientes, los conductores deben tener al día:

Licencia de conducir

Seguro obligatorio

Patente

VTV vigente

Quiénes no deben pagar la VTV

La normativa bonaerense contempla exenciones totales para determinados vehículos y titulares.

Los grupos exceptuados del pago son:

Vehículos oficiales de la provincia y organismos descentralizados

Ambulancias provinciales y municipales

Vehículos de bomberos

Personas con discapacidad titulares del vehículo

También existen descuentos del 50% para algunos sectores específicos:

Vehículos con más de 20 años de antigüedad radicados en Provincia

Taxis y remises habilitados

Transportes escolares

Jubilados y pensionados con ingresos inferiores a dos haberes mínimos

Cuándo vence la VTV según la patente

El cronograma de vencimientos se organiza según el último número de la patente.

Las fechas confirmadas para 2026 son:

Patentes terminadas en 6: hasta el 30 de junio

Patentes terminadas en 7: hasta el 31 de julio

Patentes terminadas en 8: hasta el 31 de agosto

Patentes terminadas en 9: hasta el 30 de septiembre

Patentes terminadas en 0: hasta el 31 de octubre

Patentes terminadas en 1: hasta el 30 de noviembre

La obligación de realizar la VTV alcanza a autos particulares y vehículos livianos luego de dos años desde el patentamiento, mientras que las motos deben efectuarla a partir del primer año de antigüedad.