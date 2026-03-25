Licencia de conducir: cuánto cuesta hoy y qué necesitás para sacarla
Con valores actualizados, el trámite incluye certificados obligatorios, tasas y evaluaciones. Todo lo que necesitás saber para obtener la licencia de conducir.
Sacar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires implica cumplir una serie de pasos y afrontar costos que varían según el tipo de trámite y el municipio. Con valores actualizados, el proceso incluye certificados obligatorios, tasas locales y evaluaciones que deben aprobarse para poder circular legalmente.
Cuánto cuesta sacar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires
El precio final del trámite no es único, ya que depende de la gestión (primera licencia, renovación, duplicado o ampliación) y de la tasa que fija cada municipio. Sin embargo, hay costos comunes que todos los conductores deben abonar.
Actualmente, estos son los valores base:
- Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT): $3.520
- Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito (CEPAT): $2.227,50
A estos montos se suma la tasa municipal, que varía según el distrito donde se realiza el trámite.
En el caso de duplicados u otros trámites posteriores, el costo cambia:
- CENAT: $5.940
- CEPAT: $2.227,50 (sin cambios)
Es importante tener en cuenta que estos valores pueden actualizarse y que cada municipio puede aplicar cargos adicionales.
Qué incluye el costo del trámite
Los pagos que se realizan no corresponden directamente a la licencia, sino a los certificados obligatorios que habilitan a iniciar el proceso.
Es decir, abonar estos conceptos:
- No garantiza la aprobación
- Permite acceder a las evaluaciones obligatorias
- Es un paso previo indispensable
El resto del proceso depende de que el solicitante cumpla con todos los requisitos exigidos.
Dónde se hace el trámite
La gestión se realiza en los Centros Emisores de Licencias (CEL) que corresponden al domicilio del titular según el DNI. No es posible elegir cualquier sede: el sistema asigna la jurisdicción según la residencia.
En estos centros se pueden realizar distintos trámites:
- Licencia por primera vez
- Renovación
- Ampliación de categorías
- Duplicado por pérdida o robo
- Requisitos para obtener la licencia
Además de abonar los costos, es obligatorio cumplir con una serie de condiciones para obtener el registro:
- Presentar DNI vigente
- No tener deudas de infracciones de tránsito
- Aprobar el examen psicofísico
- Superar la evaluación teórica
- Aprobar la prueba práctica de manejo
En el caso de quienes sacan la licencia por primera vez, también deben realizar un curso de educación vial.
Errores comunes que pueden demorar el trámite
Algunos detalles pueden generar demoras o incluso impedir completar la gestión:
- Tener multas impagas
- No llevar la documentación completa
- No aprobar alguna de las evaluaciones
- Confundir el turno o presentarse fuera de horario
Revisar estos puntos antes de iniciar el trámite puede ahorrar tiempo y evitar tener que repetir etapas.
Un trámite obligatorio para circular
Contar con la licencia de conducir vigente es un requisito indispensable para manejar en todo el país. Más allá del costo, completar correctamente el proceso garantiza que el conductor esté en condiciones de circular de forma segura y dentro de la normativa vigente.