Fentanilo contaminado: Diputados activó la comisión investigadora

La Cámara de Diputados conformó este miércoles la comisión investigadora por el fentanilo contaminado , luego de las dudas en torno a quién la presidiría. Finalmente, la socialista santafesina Mónica Fein fue electa por unanimidad.

El jueves pasado la Cámara de Diputados aprobó el proyecto para la creación de una comisión investigadora que debía estar integrada por 31 miembros “distribuidos a fin de garantizar que los bloques se encuentren representados en la misma proporción que en el seno de la Cámara”.

Por representación mayoritaria, la presidencia le correspondía a Unión por la Patria, que cedió ese lugar luego de que la legisladora del PRO Silvana Giudici (PRO) lograra la luz verde de los libertarios para crear la comisión. Así, la amarilla quedó como vicepresidenta de la comisión y la peronista Victoria Tolosa Paz, como secretaria.

Como primera acción, el martes que viene recibirán a los familiares de las víctimas. Además, buscan concretar inmediatamente una reunión con el titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, quien lleva la causa.

"Queremos poder acompañar la situación de las víctimas, esclarecer estos hechos y hacer propuestas que eviten futuras situaciones como las que han pasado”, afirmó Fein una vez terminado el encuentro.

En esa línea, se refirió a la posible reunión con Kreplak y aclaró que “no tenemos ninguna intención de entorpecer su trabajo. Pero él mismo dijo que le faltan normativas. Queremos saber cuáles para poder impulsarlas", detalló.

El objetivo de la comisión es relevar todos los casos confirmados, probables y sospechosos, investigar la cronología del brote, identificar sus causas y establecer responsabilidades dentro del sistema de salud. Además, busca verificar el estado de habilitación y el cumplimiento normativo del laboratorio HLB Pharma y de Ramallo S.A., así como determinar el grado de responsabilidad de los organismos del Estado.

Uno por uno, los integrantes de la comisión investigadora

Tras la decisión del bloque de UxP de ceder cuatro lugares para concretar la conformación de la comisión, finalmente quedó integrada por 31 diputados de distintos espacios. Quienes entraron en lugar del peronismo fueron Christian Castillo, del Frente de Izquierda, Mariela Coletta y Marcela Coli de Democracia para Siempre, y Esteban Paulón de Encuentro Federal.

También la integran Paula Oliveto (Coalición Cívica); Pablo Juliano (Democracia para Siempre); Margarita Stolbizer (Encuentro Federal); Pablo Outes (Innovación Federal); Pablo Ansaloni, Alida Ferreyra, Gerardo Huesen, Lilia Lemoine, Santiago Santurio y Pablo Cervi (LLA); Nancy Ballejos, Alejandro Bongiovanni y Javier Sánchez Wrba (Pro); Karina Banfi y Natalia Sarapura (UCR); y Jorge Araujo Hernández, Florencia Carignano, Carlos Castagneto, Ramiro Gutiérrez, Germán Martínez, Paula Penacca, Eduardo Toniolli, Eduardo Valdés y Pablo Yedlin (UxP).