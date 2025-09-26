Cómo sigue el bebé internado tras la contaminación por fentanilo en Córdoba

Giovanni Benavídez cumplió cinco meses este viernes y continúa hospitalizado luego de que, al nacer, se lo sedara con fentanilo contaminado.

El bebé Giovanni Benavídez cumple este viernes cinco meses de vida, pero continúa hospitalizado en Córdoba, conectado a oxígeno y bajo estricta vigilancia médica. Apenas nació, el 26 de abril, fue derivado a neonatología por problemas respiratorios. Allí los médicos lo intubaron y utilizaron fentanilo para sedarlo. Pero días después detectaron que la sustancia estaba contaminada.

Sus padres, Sol Basualdo (20) y Darío Benavídez (21), atraviesan jornadas de intenso desgaste emocional y físico. “Estos meses han sido una tortura. Cumple cinco meses y soñábamos con tenerlo en casa, pero todavía depende del respirador”, contó Sol en una entrevista brindada a Canal El Doce. Darío agregó que, a pesar de la evolución positiva, “recién hace unos días le realizaron una cirugía importante y ahora se está recuperando”.

El bebé fue sometido a una intervención mayor en el sistema respiratorio y continúa alimentándose mediante un botón gástrico. “Estamos mejor que antes, cuando cada instante era crítico, pero igual sentimos tristeza. Debería estar en casa riéndose con nosotros”, expresaron ambos padres, que desde hace cinco meses no descansan, acompañando cada estudio y procedimiento del niño.

Investigación por el fentanilo contaminado El caso de Giovanni se inscribe en la investigación federal por fentanilo adulterado, vinculado a la muerte de 96 personas y afectaciones a otros 30 pacientes en cinco provincias. En los últimos días, la Justicia Federal procesó a 13 de los 17 imputados, seis de ellos con prisión preventiva, por adulteración de sustancias medicinales de manera peligrosa para la salud.