Tras el temporal, cuándo mejora el estado del tiempo en Mendoza. 

Desde las 22 de este viernes 26 de septiembre, se espera que empiece a mejorar el estado del tiempo en Mendoza. Así lo indican los pronósticos. A esa hora cesarían las tormentas y demás complicaciones en todo el territorio mendocino. Durante la madrugada del sábado, la nubosidad se mantendrá pero cerca del mediodía saldrá el sol.

De acuerdo al pronóstico del Gobierno de Mendoza, a cargo del meteorólogo Carlos Bustos, para este sábado 27 se espera nubosidad en disminución con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste y además mejorará en cordillera. Este viernes 26 nevó en alta montaña. La máxima del sábado será de 22 grados y la mínima de 9 en el Gran Mendoza.

En tanto que para el domingo, la temperatura comenzará a ascender, hasta llegar a los 26 grados. La misma máxima se espera para el lunes 29.

El viento que estaba pronosticado para este viernes por la tarde se hizo presente de manera intensa en todo el Gran Mendoza y alrededores. También se registraron lluvias en algunas zonas de la provincia.

Un árbol cayó sobre un vehículo que iba por calle Rawson, en Maipú, y una mujer murió. El accidente ocurrió en Rawson y Villanueva, cuando un Fiat Uno quedó atrapado y la mujer falleció inmediatamente.

Una de las advertencias más relevantes es el alerta amarilla por tormentas en el Este mendocino. Los departamentos afectados son Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, San Martín y el Este de Las Heras. Según detalló el SMN, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

También se emitió un alerta por vientos que abarca a General Alvear, San Rafael, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, San Martín y el Este de Las Heras. El SMN advirtió que durante el día el área será afectada por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

temporal

Por el temporal, se suspendieron actividades en toda la provincia

Suspensión de clases, eventos culturales como la Feria del Libro de Mendoza que se está realizando en el Espacio LeParc hasta el domingo 5 de octubre, Tango por los Caminos del Vino, que era en la Nave Cultural de Ciudad de Mendoza, como así también todas las actividades en los departamentos se cancelaron.

Lo mismo ocurrió con los vuelos.