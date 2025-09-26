Viernes complicado en Mendoza: hay alerta por lluvias, granizo y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió varias alertas para este viernes en Mendoza. Se prevén tormentas aisladas, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h.

Se anticipa una jornada cambiante y el inicio de un fin de semana con descenso de la temperatura.

El pronóstico para este viernes en Mendoza llega cargado de alertas meteorológicas e inestabilidad. En el Gran Mendoza la jornada estará marcada por contrastes: la mañana será soleada y agradable, pero hacia la tarde se prevén tormentas acompañadas de fuertes vientos. La mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 26°, según el Servicio Meteorológico Nacional.

En paralelo, se encuentran vigentes diferentes alertas meteorológicas que alcanzan a gran parte del territorio provincial.

Alertas por tormentas y fuertes vientos Una de las advertencias más relevantes es la alerta amarilla por tormentas en el Este mendocino. Los departamentos afectados son Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, San Martín y el Este de Las Heras. Según detalló el SMN, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

También se emitió una alerta por vientos que abarca a General Alvear, San Rafael, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, San Martín y el Este de Las Heras. El SMN advirtió que durante el día el área será afectada por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. A partir de la tarde y noche, los vientos rotarán al sector sur, manteniendo su intensidad.