Cuánto destina el Gobierno de Mendoza al fideicomiso para sostener el empleo

El fideicomiso fue creado en 2020, a través del Decreto Nº 1201/20, como un instrumento de política económica destinado a "lograr la sostenibilidad del empleo registrado existente y mejorar las competencias y habilidades de los trabajadores desocupados". Según el decreto, los nuevos fondos permitirán dar continuidad a esta iniciativa y ampliar su alcance.

Programas con foco en la empleabilidad El programa ENLACE promueve la práctica laboral de jóvenes, mientras que ENLAZADOS vincula a empleadores con trabajadores a través de aportes del Estado que ayudan a financiar salarios iniciales. En tanto, ENLAZADOS +50 está orientado a facilitar la inserción laboral de personas mayores de 50 años, uno de los segmentos más afectados por el desempleo.

El programa enlazados lleva cuatro años vigente. Foto: Gobierno de Mendoza Programas ENLACE y ENLAZADOS recibirán financiamiento.

Ejecución y control La norma establece que el gasto será atendido por la Tesorería General de la Provincia, con cargo al presupuesto 2025. Además, ordena comunicar lo dispuesto a Mendoza Fiduciaria S.A., en su rol de fiduciario del fideicomiso. El decreto lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo, el ministro de Producción Rodolfo Vargas y el ministro de Hacienda y Finanzas Víctor Fayad.