Mendoza otorgó más de $28 millones en estímulo a un productor ganadero

El Gobierno de Mendoza aprobó, mediante el Decreto Nº 1920, la entrega de un estímulo económico de $28.125.840,15.

El beneficio forma parte de la política pública prevista para fomentar la ganadería en la provincia.

El Gobierno de Mendoza oficializó este viernes, a través del Decreto Nº 1920 publicado en el Boletín Oficial, la entrega de un estímulo económico por $28.125.840,15 a la empresa Agropecuaria Los Huarpes SRL, en el marco del Programa Provincial de Fomento Ganadero.

Según detalla la norma, el beneficio responde al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Nº 7074, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que regulan los incentivos a la producción bovina, caprina y ovina en la provincia.

Un programa para fortalecer la producción local El programa busca "incentivar y promover la mejora cualitativa y cuantitativa de los reproductores bovinos de la Provincia", además de obtener terneros con mayor rendimiento cárnico y fomentar el desarrollo de cabañas de raza. También apunta a impulsar la producción de carnes menores, especialmente caprinas y ovinas, con valor agregado para la exportación.

En este marco, la Dirección Provincial de Ganadería certificó que la firma beneficiada cumplió con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Nº 7074. De esta manera, la Tesorería General de la Provincia fue autorizada a realizar el pago correspondiente con cargo al presupuesto vigente.

El decreto, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Producción Rodolfo Vargas, ratifica la decisión de sostener políticas públicas de acompañamiento al sector ganadero. El objetivo central es potenciar la producción local mediante técnicas de pastoreo rotativo bajo riego y otras prácticas que aseguren mayor eficiencia en la recría y engorde de hacienda.