La pobreza en Mendoza bajó más de 8 puntos, pero sigue por encima del promedio nacional

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la pobreza en Mendoza bajó 8,7 puntos, pero aún afecta al 33,5% de la población. El descenso se condice con la tendencia nacional y la provincia se mantiene por encima del promedio general, que se ubicó en 31,6%, el número más bajo desde 2018.

El dato más relevante es el descenso de la indigencia, que bajó de 6,7% a 4,7% en el primer semestre de 2025.

El 33,5% de pobreza se traduce en 356.620 personas que viven bajo esa condición, siempre medido solo por en nivel de ingresos. Es decir, más de 3 de cada 10 mendocinos es pobre. La indigencia, es decir, las personas que viven en hogares donde no alcanzan a cubrir los recursos para alimentarse correctamente, afecta a 49.590 personas en el Gran Mendoza. Justamente, el INDEC mide en los grandes centros urbanos, por lo que queda afuera de esa estadística lo que ocurre en las áreas rurales de la Provincia y en los oasis Este, Sur y Valle de Uco.

Cómo se mide El INDEC mide la pobreza y la indigencia por nivel de ingresos. Se toman dos canastas de productos y servicios, se valúan y se cruza con los ingresos de la población. Para medir la pobreza se toma en cuenta la canasta básica total, que incluye alimentos, servicios y otros rubros. Para medir la indigencia, se toma en cuenta la canasta básica alimentaria.