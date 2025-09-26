Irrigación prorrogó por dos años la restricción de perforaciones en el Valle de Uco

El Departamento General de Irrigación declaró la restricción para la construcción de nuevas perforaciones en la cuenca del río Tunuyán Superior por dos años.

El Departamento General de Irrigación oficializó este viernes la Resolución Nº 991, publicada en el Boletín Oficial, que establece la restricción para realizar nuevas perforaciones en las zonas Libre Norte, Centro, Sur y Libre-Confinado de la cuenca del río Tunuyán Superior, ubicada en el Valle de Uco.

La medida tendrá vigencia por dos años y busca garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo. El organismo fundamentó la decisión en los resultados de la campaña de medición de niveles estáticos 2025, que evidenció que más del 50% de los pozos monitoreados registran descensos respecto de sus valores históricos. En ese marco, Irrigación determinó que “todas las zonas del acuífero se encuadran en la declaración de restricción de construcción de nuevas perforaciones”.

Una decisión preventiva para el equilibrio hídrico El Valle de Uco atraviesa un proceso de sequía prolongada desde 2010, lo que obligó a un mayor uso de aguas subterráneas. Aunque los ciclos 2023/2024 y 2024/2025 mostraron cierta recuperación, Irrigación advirtió que el déficit acumulado aún no se ha revertido. Por eso, se resolvió mantener criterios restrictivos que permitan “evitar situaciones críticas que comprometan las explotaciones actuales”.

irrigación Mendoza refuerza medidas para proteger el agua subterránea en el Valle de Uco.

Excepciones previstas La norma exceptúa los pedidos de perforación destinados al abastecimiento poblacional, aquellos presentados por Inspecciones de Cauce para reforzar dotaciones superficiales insuficientes y las solicitudes de sustitución de pozos registrados en los casos donde se haya visto afectado su caudal por cantidad o calidad del recurso.