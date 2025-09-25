Antes del verano: qué piletas están disponibles en Mendoza y cuánto sale usarlas

La temperatura empieza a mejorar, el verano todavía está lejos pero no tanto, y muchos mendocinos ya piensan en cómo refrescarse. Con la llegada de la primavera surge la duda sobre las piletas que hay disponibles en la provincia, sus precios, requisitos y demás.

Esta oferta varía según cada municipio y club, con diferencias en accesibilidad, tarifas y disponibilidad. Algunas instituciones tienen natatorios en funcionamiento todo el año, mientras que otras los abren sólo en verano .

Cada municipio cuenta con diferentes servicios de natatorios. Por ejemplo, en Guaymallén las piletas municipales funcionan en los polideportivos Quino, Nicolino Locche, Poliguay y próximamente en el Centro Cívico. Son espacios pensados para las escuelas de verano tanto para niños como para adultos, y el acceso es gratuito, aunque con cupos limitados.

No se trata de piletas de uso libre durante todo el año, sino de programas específicos que comienzan con la llegada del verano . Esto las convierte en una opción muy demandada por los vecinos cuando llega el calor.

En la Ciudad de Mendoza hay natatorios en sus gimnasios municipales, que funcionan de forma similar a cualquier club, pero con cuotas más accesibles. Para utilizarlos se requiere inscripción, revisación médica y el pago de una tarifa diferenciada según la condición del vecino.

Los gimnasios N°1 y N°3 mantienen la natación durante todo el año, con actividades como aquagym y clases infantiles desde los 2 años. Los precios para residentes de la Ciudad rondan entre 20.000 y 30.000 pesos mensuales, mientras que jubilados, estudiantes universitarios y personas con discapacidad tienen valores reducidos.

escuelas de verano piletas natacion clubes (21).JPG El uso para las escuelas de verano son la principal actividad de las piletas municipales de la provincia. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Durante el verano se suman las piletas de los gimnasios N°2, N°4 y N°5, que se habilitan sólo por temporada. Los horarios van desde temprano en la mañana hasta las 20:30, con una alta demanda que suele agotar los cupos rápidamente.

Por su parte, en Las Heras no hay piletas climatizadas o abiertas todo el año. Los CEDRyS cuentan con natatorios al aire libre que se habilitan en verano, con los programas gratuitos de escuelas de verano para niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

En el departamento de Godoy Cruz no hay piletas municipales de uso público. El municipio trabaja con convenios puntuales, como el realizado con el club Biritos para programas destinados a personas con discapacidad u obesidad. También hay cupos en clubes locales para vecinos que participan en las escuelas de verano.

El histórico club cuenta con varias disciplinas y casi 3.000 socios activos. Foto: Prensa Andes Talleres Talleres es uno de los clubes históricos que cuenta con una pileta concurrida. Prensa Andes Talleres

Las piletas de los clubes

Mendoza cuenta con una gran cantidad de clubes que ofrecen el servicio de piscina. Uno de ellos es el club Andes Talleres que ofrece actividades de natación con distintos planes para no socios. Los valores mensuales arrancan en 36.000 pesos por una clase semanal y llegan a 72.000 para cinco veces por semana.

También existe la posibilidad de inscribirse en grupo familiar, con precios especiales según la cantidad de integrantes. Las clases tienen una hora de duración y cuentan con profesores que organizan los horarios y rutinas.

natacion competicion piletas torneos (1).JPG El Club Mendoza de Regatas es otro de los puntos fuertes en cada temporada de verano donde la pileta de la sede central se ve colmada día a día. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Por otra parte, el complejo Cirse pegado al predio de la UNCuyo combina pileta climatizada cubierta de marzo a noviembre y al aire libre de diciembre a marzo. El espacio está abierto a socios e invitados, con programas anuales y temporada de verano.

Los valores mensuales varían según la cantidad de turnos semanales, desde 35.000 por una vez a la semana hasta 64.000 por cinco. Además, ofrecen descuentos por pago en efectivo y planes para grupos familiares.

El club General San Martín-Pacífico aún no definió los valores de su pileta para el verano 2025-2026, aunque sí confirmaron que tendrán actividades de temporada.

escuela de verano cirse.jpg Municipios y clubes ya preparan su temporada de verano con distintas opciones de piletas. Facebook Cirse

Regatas, por otra parte, ya informó su esquema. La inscripción al club cuesta 70.000 pesos por persona y el carnet 18.000. A eso se suman cuotas mensuales de entre 33.000 y 37.000, más 15.000 por el uso de la pileta. Todo se gestiona de forma presencial, con atención en sus sedes centrales y del Torreón.

Expectativa para la temporada

Muchos clubes todavía no publicaron los valores ni habilitaron la inscripción para la temporada de verano. En octubre comenzará la preventa en algunos espacios, mientras que otros recién anunciarán novedades más cerca de diciembre.

Lo cierto es que, con el inicio de la primavera, ya se siente la ansiedad de los mendocinos por asegurarse un lugar donde pasar los días de calor. La demanda crece cada año y, en algunos casos, los cupos se agotan antes de que comience formalmente la temporada.