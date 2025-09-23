Se inauguró en Mendoza un puesto gratuito para inflar y reparar bicicletas

Inflador y un set de herramientas al alcance de todos los vecinos en un novedoso taller gratuito de reparación de bicicletas.

¿A quién no se le pinchó una rueda de la bici en pleno viaje y no tenía dónde arreglarla o inflarla? Esa situación, tan común para quienes usan una bicicleta a diario, ahora encuentra una respuesta concreta en Mendoza con la inauguración de un innovador taller público pensado justamente para esos imprevistos.

A partir de las gestiones realizadas ante la Fundación Banco Provincia, se instaló el primer taller de bicicletas público en el Galpón del Museo Histórico de Rivadavia. Este puesto cuenta con un inflador y un set de herramientas básicas para que cualquier persona pueda poner a punto su bici.

El objetivo es ofrecer un servicio accesible y práctico en un lugar de fácil llegada para vecinos y visitantes. Desde el municipio anunciaron que en los próximos días, se sumará otro punto similar en el Vivero Municipal de Rivadavia, ampliando así esta red de talleres públicos.

Una provincia con cada vez más bicicletas puesto taller de bicicleta en Rivadavia Un espacio abierto para quienes usan la bicicleta a diario. Municipalidad de Rivadavia

Cada vez más mendocinos eligen su bicicleta como medio de movilidad, no solo para el deporte o el esparcimiento, sino también para los traslados cotidianos. Este tipo de propuestas acompañan esa tendencia y promueven hábitos más saludables y sustentables. Ante esta realidad, la iniciativa podría replicarse en otros sectores de la provincia para que existan más puntos de reparación para quienes usan la bicicleta a diario.