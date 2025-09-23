Lola, Simón y Nina, los perros del hospital Notti que cumplen una función clave con los chicos
Los tres perros del Notti están entrenados para llevar adelante tareas estratégicas con los chicos que están internados o que van a las consultas.
Día a día las mascotas ocupan un lugar cada vez más importante en la vida de las personas y los hospitales se sumaron a la tendencia. Desde hoy, los perros ocuparán un rol fundamental con los chicos del hospital Notti y en distintos ámbitos. Son canes entrenados para estar con niños y adolescentes.
Los perros del hospital Notti
Lola, Simón y Nina son parte del programa Jugamos, una iniciativa de asistencia canina que busca mejorar la experiencia hospitalaria de los niños mediante la interacción con perros especialmente entrenados y como un recurso complementario para aliviar la ansiedad y la tensión asociadas a los tratamientos médicos prolongados.
De este modo, el programa busca mejorar la calidad de vida de los niños durante su recuperación y proporcionar un entorno más humanizado y acogedor en el hospital.
La compañía de los perros reduce el estrés y la ansiedad en los pequeños pacientes, mejora el estado emocional y promueve la sensación de seguridad. Además, fomenta la socialización y la comunicación, estimula la actividad física y la responsabilidad, y ayuda a superar barreras sensoriales y cognitivas en niños con problemas del espectro autista.
Perros superhéroes
Ahora, el hospital Notti, en colaboración con la Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión y el Vacunatorio Central, presentó la campaña Superhéroes. Peludos al rescate, una iniciativa innovadora en el país que busca fomentar la vacunación en niños mediante la asistencia de perros especialmente entrenados del programa Jugamos.
En el marco de la campaña, el Notti invita a los niños a vacunarse acompañados de los perros Lola, Simón y Nina, del programa Jugamos. Esta iniciativa busca derribar los miedos asociados a la vacunación y promover la importancia de la inmunización en la salud infantil.
Detalles de la campaña de vacunación
- Fecha: La campaña comenzó hoy y se extenderá hasta el jueves 25.
- Horario: De 10:30 a 12:00.
- Lugar: hospital Notti.
- Objetivo: Fomentar la vacunación y reducir los miedos asociados a ella en los niños.