Aseguran que murió uno de los perros de Javier Milei y hay conmoción: cuál era
Se trataría de Robert, uno de los perros clonados a partir de células madre de Conan. Según el presidente, era el perro que lo contenía emocionalmente.
Se sabe en Olivos que uno de los temas más sensibles para el Presidente son sus perros. La adoración que sintió por Conan lo llevó a Javier Milei clonarlo para tener otras cinco crías que le recordaran a ese animal. En las últimas horas, según reveló Perfil, uno de esos canes murió. Se trata de Robert que ya tenía 8 años, plazo de vida máximo para un animal clonado, según los especialistas.
Robert murió tras someterse a una operación por un tumor en una clínica veterinaria de San Isidro, según trascendió. Si bien la intervención había resultado favorable, el animal falleció durante la recuperación, menos de 48 horas después, de acuerdo a lo publicado en la revista Noticias.
Robert, el perro de Javier Milei
Se llamaba así en homenaje a Robert Lucas, un influyente economista del pensamiento liberal en el que abreva el presidente. Y según la descripción que hizo alguna vez de cada uno de sus mascotas, ésta era la que lo contenía emocionalmente.
El vínculo de Javier Milei con sus mascotas comenzó mucho antes de su llegada a la política. El mandatario adoptó a Conan en 2004 y mantuvo desde entonces una relación muy cercana con el animal. Tras la muerte del perro en 2017, decidió realizar un proceso de clonación en Estados Unidos para conservar su genética.