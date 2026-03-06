Aseguran que murió uno de los perros de Javier Milei y hay conmoción: cuál era

Se trataría de Robert, uno de los perros clonados a partir de células madre de Conan. Según el presidente, era el perro que lo contenía emocionalmente.

Se sabe en Olivos que uno de los temas más sensibles para el Presidente son sus perros. La adoración que sintió por Conan lo llevó a Javier Milei clonarlo para tener otras cinco crías que le recordaran a ese animal. En las últimas horas, según reveló Perfil, uno de esos canes murió. Se trata de Robert que ya tenía 8 años, plazo de vida máximo para un animal clonado, según los especialistas.

Robert murió tras someterse a una operación por un tumor en una clínica veterinaria de San Isidro, según trascendió. Si bien la intervención había resultado favorable, el animal falleció durante la recuperación, menos de 48 horas después, de acuerdo a lo publicado en la revista Noticias.

Te puede interesar La CGT busca bloquear la reforma laboral con una presentación ante la Justicia

Perfil de los perros de Milei

Robert, el perro de Javier Milei Se llamaba así en homenaje a Robert Lucas, un influyente economista del pensamiento liberal en el que abreva el presidente. Y según la descripción que hizo alguna vez de cada uno de sus mascotas, ésta era la que lo contenía emocionalmente.