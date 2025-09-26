Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Atención: en qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz este sábado y domingo

Según el cronograma publicado por Edemsa, el servicio se verá afectado en varios departamentos de Mendoza durante el fin de semana.

MDZ Sociedad

El servicio se verá afectado en distintas zonas de Mendoza durante el fin de semana.

El servicio se verá afectado en distintas zonas de Mendoza durante el fin de semana.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Edemsa dio a conocer el cronograma de tareas para este fin de semana y por los mismos habrá cortes de luz en varios departamentos de Mendoza. Esto se debe a trabajos de mantenimiento preventivo que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Para el sábado se espera que el servicio se vea afectado en zonas de Tunuyán y San Rafael; mientras que el domingo habrá cortes en pleno centro mendocino, además de Guaymallén y Las Heras.

Te Podría Interesar

Cortes de luz programados para este sábado 27/9

Tunuyán

  • Entre calles Tomás Godoy cruz, Mariano Moreno, San Martín y La Argentina; De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • Entre calles Capdeville, República de Siria, Los Sauces y Ballofet y áreas adyacentes. De 9.00 a 12.00 h.
cortes de luz electricidad servicio operarios (7).JPG
Edemsa realizar&aacute; tareas de mantenimiento durante el fin de semana.

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante el fin de semana.

Cortes de luz programados para este domingo 28/9

Ciudad

  • Entre calles Sarmiento, 25 de Mayo, Rivadavia, Belgrano y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Paso de Los Andes, entre Emilio Civit y Arístides Villanueva. En calles Granaderos, Martín Zapata y Julio A. Roca. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Espejo, Chile, Sarmiento y Perú. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calles Martín Güemes, Thays, San Francisco de Asís y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Guaymallén

  • En calle Las Cañas, entre Aramburu y Pedro Vargas. En la intersección de calles Uspallata y Lamadrid y áreas adyacentes; Las Cañas. De 8.00 a 12.00 h.

Las Heras

  • En la intersección de calles Timoteo Gordillo y Boulogne Sur Mer y adyacencias. De 8.15 a 12.15 h.

Archivado en

Notas Relacionadas