Atención: en qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz este sábado y domingo
Según el cronograma publicado por Edemsa, el servicio se verá afectado en varios departamentos de Mendoza durante el fin de semana.
Edemsa dio a conocer el cronograma de tareas para este fin de semana y por los mismos habrá cortes de luz en varios departamentos de Mendoza. Esto se debe a trabajos de mantenimiento preventivo que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Para el sábado se espera que el servicio se vea afectado en zonas de Tunuyán y San Rafael; mientras que el domingo habrá cortes en pleno centro mendocino, además de Guaymallén y Las Heras.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados para este sábado 27/9
Tunuyán
- Entre calles Tomás Godoy cruz, Mariano Moreno, San Martín y La Argentina; De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles Capdeville, República de Siria, Los Sauces y Ballofet y áreas adyacentes. De 9.00 a 12.00 h.
Cortes de luz programados para este domingo 28/9
Ciudad
- Entre calles Sarmiento, 25 de Mayo, Rivadavia, Belgrano y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Paso de Los Andes, entre Emilio Civit y Arístides Villanueva. En calles Granaderos, Martín Zapata y Julio A. Roca. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Espejo, Chile, Sarmiento y Perú. De 9.00 a 13.00 h.
- En calles Martín Güemes, Thays, San Francisco de Asís y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.
Guaymallén
- En calle Las Cañas, entre Aramburu y Pedro Vargas. En la intersección de calles Uspallata y Lamadrid y áreas adyacentes; Las Cañas. De 8.00 a 12.00 h.
Las Heras
- En la intersección de calles Timoteo Gordillo y Boulogne Sur Mer y adyacencias. De 8.15 a 12.15 h.