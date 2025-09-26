Dolor en Mendoza: murió Lolo Locche, hijo de Nicolino

La noticia fue confirmada este viernes. Lolo Locche, de 62 años, era el único hijo varón de los tres que el “Intocable” tuvo con Ana María Corvalán.

Este viernes se conoció la triste noticia del fallecimiento de Nicolino Felipe Lolo Locche, hijo del legendario boxeador mendocino Nicolino Locche. Tenía 62 años y, según trascendió, murió tras sufrir un accidente cerebrovascular ( ACV) durante la noche del jueves.

El periodista y escritor Roberto Suárez compartió un emotivo mensaje en redes sociales acompañado de una fotografía de Nicolino con su hijo en brazos. “Con mucho dolor he recibido la noticia de la muerte de un gran amigo Lolo Locche, hijo del gran ídolo argentino, Nicolino Locche. Qué descanses en paz Lolo. El recuerdo cuando eras niño en brazos de tu padre campeón del mundo!!!”, escribió.

Con mucho dolor he recibido la noticia de la muerte de un gran amigo "Lolo" Locche, hijo del gran ídolo argentino, Nicolino Locche. Qué descanses en paz "Lolo". El recuerdo cuando eras niño en brazos de tu padre campeón del mundo !!! — Roberto Suarez (@Rsuarez1952) September 26, 2025

Lolo Locche, el hijo del “Intocable” Lolo Locche trabajaba en Casa de Gobierno y era el único hijo varón de los tres que el “Intocable” tuvo con Ana María Corvalán. Sus hermanas Ana María y Nancy también han mantenido vivo el legado del histórico campeón, reconocido mundialmente por su estilo único sobre el ring.

La muerte de Lolo golpeó con fuerza a Mendoza, tierra natal del inolvidable Nicolino, que se consagró campeón mundial en Tokio en 1968 y se convirtió en un referente eterno del boxeo argentino.