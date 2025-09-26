Una fundación brindó atención médica gratuita a comunidades rurales en situación de vulnerabilidad

En distintas localidades de Jujuy , Salta , San Juan y Mendoza , Fundación Boreal junto a empresas como Trapani, Grupo Peñaflor y Fundación Bemberg, desarrolló recientemente un conjunto de operativos sanitarios que brindaron atención médica gratuita a poblaciones rurales. Estas acciones se centraron en reforzar la prevención, promover el acceso equitativo a la salud y acompañar a comunidades en situación de vulnerabilidad.

En Santa Clara - Jujuy , Fundación Boreal y Trapani organizaron una jornada especial donde ofrecieron controles pediátricos y odontológicos a cargo de profesionales especializados, junto con la entrega de kits de higiene bucal, viandas saludables y repelentes para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos.

Por otro lado, en Nazareno (Salta) , en articulación con la Municipalidad local y el Ministerio de Desarrollo Social, se llevó adelante un operativo orientado a fortalecer la atención primaria en poblaciones con acceso limitado al sistema de salud . Se realizaron 25 consultas de odontología pediátrica y 23 de ginecología, incluyendo controles de embarazo, consejería en salud sexual y reproductiva, y la realización de 8 pruebas de Papanicolau. En total, 50 personas recibieron asistencia integral, en un despliegue que priorizó la equidad sanitaria en zonas rurales.

Desde sus comienzos, hace 10 años ya, Fundación Boreal definió como estrategia la construcción de sinergia con otras instituciones, organismos y empresas para poder profundizar el desarrollo del Programa Promover Salud. Esto se evidencia en su crecimiento en los últimos 7 años donde gracias a una fuerte inversión por parte de la fundación y el acompañamiento de distintas empresas, este Programa pudo llegar a muchas más personas y localidades, mejorando de esta manera su calidad de vida y generando un fuerte impacto en comunidades donde es difícil el acceso a la salud

Por su parte, en la provincia de San Juan, la alianza con Grupo Peñaflor permitió concretar dos jornadas del programa Promover Salud en las fincas San Martín y Las Moras. Más de 200 personas de comunidades como La Porteña, Pedernal, Caucete y otras localidades recibieron atención clínica, odontológica y oftalmológica por parte del equipo del Centro Médico Comunitario. Además, se entregaron kits esenciales con protector solar, repelente natural y productos de higiene bucal, sumando a la atención directa una estrategia de cuidado preventivo.

La provincia de Mendoza también fue escenario de avances significativos

En conjunto con Grupo Peñaflor y Fundación Bemberg, se concretó la entrega de 65 anteojos recetados a trabajadores rurales y sus familias en Santa Rosa, Maipú y el Valle de Uco. La entrega respondió a necesidades detectadas en los operativos sanitarios de junio, y fue posible gracias a la articulación institucional con referentes de Recursos Humanos y los jefes de finca de la compañía.

Estas acciones reflejan la visión integral de Fundación Boreal, que combina atención médica inmediata, campañas preventivas y educación en salud. En Fundación Boreal nos sentimos muy felices y profundamente orgullosos de poder trabajar junto a empresas y organismos que comparten nuestra visión. Estamos convencidos que este es el camino correcto para que entre todos y todas las partes, aportemos nuestro esfuerzo para construir una sociedad, un mundo mejor.

De cara a los próximos meses, la Fundación proyecta continuar expandiendo su alcance con el colectivo sanitario y nuevas alianzas estratégicas, fortaleciendo el acceso a la salud en distintas zonas del país.

* Cristian Mur, director ejecutivo de Fundación Boreal.