Tras las nevadas, reabrirán el Paso a Chile este sábado: a partir de qué hora
Las autoridades fronterizas anunciaron oficialmente la reapertura del Paso a Chile para este sábado 27 de septiembre.
Las autoridades fronterizas anunciaron oficialmente la reapertura del Paso a Chile para este sábado 27 de septiembre a partir de las 8. La medida contempla la habilitación completa en ambas direcciones de tránsito para toda clase de vehículos. Esta decisión se produce después de las interrupciones generadas por las condiciones meteorológicas adversas que afectaron la zona cordillerana durante los últimos días.
El Paso Internacional Cristo Redentor retomará sus operaciones normales tras el período de cierre preventivo ocasionado por las intensas nevadas registradas en alta montaña. Los organismos competentes evaluaron las condiciones de seguridad vial y determinaron que el corredor binacional presenta condiciones óptimas para el tránsito vehicular. La decisión beneficia tanto al transporte de pasajeros como al comercio internacional entre Argentina y Chile.
Las nevadas que provocaron la suspensión temporal del tráfico fronterizo han cesado lo suficiente como para permitir el restablecimiento de la circulación internacional. Los equipos de mantenimiento vial trabajaron intensivamente para garantizar condiciones seguras en toda la extensión del Paso a Chile. Las tareas de despeje y acondicionamiento del asfalto permitieron determinar la viabilidad de reanudar las operaciones desde temprano en la mañana del sábado.
Los usuarios que planeen utilizar el Paso Internacional Cristo Redentor deben consultar previamente el estado actualizado del corredor a través de los canales oficiales. Las autoridades recomiendan verificar las condiciones antes del viaje para evitar inconvenientes durante el trayecto. Esta precaución resulta fundamental considerando la variabilidad de las condiciones climáticas en la región cordillerana, especialmente después de episodios de nevadas como el reciente.