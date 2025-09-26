Tras las nevadas, reabrirán el Paso a Chile este sábado: a partir de qué hora

Las autoridades fronterizas anunciaron oficialmente la reapertura del Paso a Chile para este sábado 27 de septiembre a partir de las 8. La medida contempla la habilitación completa en ambas direcciones de tránsito para toda clase de vehículos. Esta decisión se produce después de las interrupciones generadas por las condiciones meteorológicas adversas que afectaron la zona cordillerana durante los últimos días.

El Paso Internacional Cristo Redentor retomará sus operaciones normales tras el período de cierre preventivo ocasionado por las intensas nevadas registradas en alta montaña. Los organismos competentes evaluaron las condiciones de seguridad vial y determinaron que el corredor binacional presenta condiciones óptimas para el tránsito vehicular. La decisión beneficia tanto al transporte de pasajeros como al comercio internacional entre Argentina y Chile.

Las nevadas que provocaron la suspensión temporal del tráfico fronterizo han cesado lo suficiente como para permitir el restablecimiento de la circulación internacional. Los equipos de mantenimiento vial trabajaron intensivamente para garantizar condiciones seguras en toda la extensión del Paso a Chile. Las tareas de despeje y acondicionamiento del asfalto permitieron determinar la viabilidad de reanudar las operaciones desde temprano en la mañana del sábado.

Nevadas en alta montaña