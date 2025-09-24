Paso a Chile: demoras y colapso por falta de personal en Los Libertadores

Este miércoles, el Paso a Chile amaneció habilitado en ambos sentidos de circulación, pero con demoras importantes por la saturación en la zona de control chilena. A pesar de que las condiciones climáticas son estables y el tránsito en la alta montaña es posible, el cruce se vio afectado desde las primeras horas del día.

El cuello de botella se generó en el complejo Los Libertadores , donde se registró un funcionamiento limitado de cabinas de control. Esto obligó a frenar la salida de vehículos desde Uspallata en distintos momentos del día para evitar un mayor colapso en la frontera.

Según detallaron desde el área de alta montaña, las autoridades debieron implementar cortes intermitentes en Las Cuevas, con bloqueos de hasta media hora, lo que ralentizó aún más la circulación. El problema se mantiene desde este martes, cuando se reabrió el paso tras dos días de cierre.

El Paso Cristo Redentor opera con largas filas por la atención reducida del lado chileno tras dos días de cierre.

El personal en el complejo de Los Libertadores trabaja con dotación reducida, lo que impacta en la atención tanto de autos particulares como de camiones. Los tiempos de espera se multiplican y afectan a los distintos usuarios del corredor internacional.

En paralelo, el Pehuenche continúa cerrado por condiciones meteorológicas adversas. La Ruta Nacional 145 está habilitada con precaución solo hasta el kilómetro 60, en el paraje Los Castaños.

El tiempo en cordillera, al menos hasta este miércoles, se mantiene estable. Las temperaturas son bajas en toda la zona: Uspallata marcó 1°, mientras que en Las Cuevas se registraron -9°. A partir del jueves se espera inestabilidad que podría complicar nuevamente la transitabilidad.

Por ahora, el llamado de las autoridades es a la prudencia y a planificar los viajes teniendo en cuenta que las demoras no responden a la ruta ni al clima, sino a la falta de personal en el complejo chileno.