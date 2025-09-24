Paso a Chile: cómo se encuentra el cruce internacional

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. El cruce al vecino país se encuentra habilitado las 24 horas.

Para este miércoles, la Oficina de Vigilancia Meteorológica señala buen tiempo y estabilidad en cordillera. Las temperaturas son las siguientes:

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, el jueves comenzaría la inestabilidad en alta montaña, que se mantendría hasta el día viernes.

Las autoridades solicitan circular con precaución y previo a iniciar viaje hacia Chile , corroborar la transitabilidad y el estado del tiempo en alta montaña.

El paso Pehuenche se encuentra cerrado debido a las condiciones meteorológicas desfavorables, para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Sin embargo, las autoridades señalaron que analizarán la posible apertura durante la mañana de este miércoles.

La Ruta Nacional 145 se encuentra transitable con precaución hasta el kilómetro 60, Paraje Los Castaños.