Presenta:

Sociedad

|

Paso a Chile

Paso a Chile habilitado: el pronóstico para los próximos días

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

MDZ Sociedad

Paso Internacional Cristo Redentor Chile.jpg
Osvaldo Valle

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Paso a Chile

Te Podría Interesar

El pronóstico de Defensa Civil indica para este martes estabilidad en cordillera, con cielo despejado. Las temperaturas son las siguientes:

  • Uspallata: 1°
  • Punta de Vaca: - 7°
  • Puente del Inca: - 10°
  • Las Cuevas: - 11°

Para el miércoles se espera que continúe la estabilidad en alta montaña, con cielo despejado.

Las autoridades solicitan circular con precaución y previo a iniciar viaje hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera.

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche se encuentra cerrado debido a las condiciones meteorológicas desfavorables, para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Sin embargo, las autoridades señalaron que analizarán la posible apertura durante la mañana de este martes.

Archivado en

Notas Relacionadas