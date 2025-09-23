Paso a Chile habilitado: el pronóstico para los próximos días

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

El pronóstico de Defensa Civil indica para este martes estabilidad en cordillera, con cielo despejado. Las temperaturas son las siguientes:

Para el miércoles se espera que continúe la estabilidad en alta montaña, con cielo despejado.

Las autoridades solicitan circular con precaución y previo a iniciar viaje hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera.

El paso Pehuenche se encuentra cerrado debido a las condiciones meteorológicas desfavorables, para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Sin embargo, las autoridades señalaron que analizarán la posible apertura durante la mañana de este martes.