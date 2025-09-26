Paso a Chile cerrado: cuándo podría habilitarse

El paso a Chile se encuentra cerrado para todo tipo de vehículos.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra cerrado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. El cruce internacional permanece inhabilitado preventivamente desde las 22 horas de este jueves, ya que los informes meteorológicos señalan inestabilidad y nevadas en alta montaña, por lo que no se puede garantizar condiciones seguras de transitabilidad.

Según el pronóstico de la Oficina de Vigilancia Meteorológica, este viernes estará mayormente nublado en cordillera con nevadas débiles a moderadas. A primera hora de la mañana, estas son las temperaturas:

Uspallata: 6°

Punta de Vaca: - 1°

Puente del Inca: - 3°

Las Cuevas: - 4°

Para el sábado está previsto que mejoren las condiciones en cordillera, aunque por lo pronto no han confirmado si habilitarán el paso a Chile. Para programar adecuadamente y evitar inconvenientes, se recomienda que antes de viajar se consulte el estado del cruce en su sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra cerrado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, por las condiciones desfavorables para la circulación segura en el sector chileno.