Nevadas en alta montaña: a qué hora cierra el paso a Chile

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Si bien ya rige el horario de verano, las autoridades confirmaron que este jueves se podrá circular únicamente hasta las 22 horas. La medida obedece a lo que muestran los pronósticos, que señalan inestabilidad y nevadas en alta montaña.

La clausura temporal del paso a Chile incluye restricciones para todo tipo de vehículos. Las barreras en Uspallata se activarán desde las 20 del jueves, dos horas antes del cierre definitivo. Esta medida preventiva busca evitar que los conductores queden varados en alta montaña durante el temporal.

Los pronósticos meteorológicos anticipan inestabilidad climática severa en la región montañosa. Las nevadas previstas comprometen las condiciones de transitabilidad segura en la ruta. Los reportes técnicos indican que el temporal afectará especialmente los sectores de mayor altitud del corredor internacional.

A primera hora de este jueves, las temperaturas en cordillera son las siguientes:

Uspallata: 3°

Punta de Vaca: - 2°

Puente del Inca: - 6°

Las Cuevas: - 7°

Las autoridades recomiendan a los usuarios verificar el estado del paso antes de emprender el viaje. La consulta puede realizarse a través del sitio web oficial del organismo. Los viajeros deben reprogramar sus traslados para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio de tránsito hacia territorio chileno.

El Paso Pehuenche permanece cerrado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, debido a las condiciones desfavorables para la circulación segura.

La Ruta Nacional 145 se encuentra transitable con precaución, teniendo en cuenta que hay sectores de la calzada en reparación y máquinas trabajando entre el kilómetro 60, paraje Los Castaños y el límite internacional.