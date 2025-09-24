El Paso a Chile cerrará este jueves por nevadas en alta montaña: a partir de qué hora
Las autoridades del Paso Internacional Cristo Redentor anunciaron el cierre preventivo de la ruta binacional para este jueves 25 de septiembre. La medida entrará en vigencia mañana a las 22 y afectará el tránsito en ambas direcciones. La decisión se adoptó como medida de seguridad ante las condiciones climáticas desfavorables pronosticadas para la zona cordillerana.
La clausura temporal del Paso a Chile incluye restricciones para todo tipo de vehículos. Las barreras en Uspallata se activarán desde las 20 del jueves, dos horas antes del cierre definitivo. Esta medida preventiva busca evitar que los conductores queden varados en alta montaña durante el temporal.
Los pronósticos meteorológicos anticipan inestabilidad climática severa en la región montañosa. Las nevadas previstas comprometen las condiciones de transitabilidad segura en la ruta. Los reportes técnicos indican que el temporal afectará especialmente los sectores de mayor altitud del corredor internacional.
Las autoridades recomiendan a los usuarios verificar el estado del paso antes de emprender el viaje. La consulta puede realizarse a través del sitio web oficial del organismo. Los viajeros deben reprogramar sus traslados para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio de tránsito hacia territorio chileno.