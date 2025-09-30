Caso $LIBRA: Karina Milei volvió a ausentarse en el Congreso y la oposición lanzó una fuerte amenaza

Tras la ausencia de Karina Milei en la comisión especial por el caso $LIBRA, la oposición insistieron en que podrían recurrir a una denuncia.

Este martes se llevó a cabo comisión especial $LIBRA que investiga la estafa con esta criptomoneda que había sido difundida por el presidente en X. Hoy las quejas de los opositores, más precisamente de Unión por la Patria, estuvieron vinculadas con la ausencia de los funcionarios que habían sido citados, entre ellos Karina Milei.

En el caso de la Secretaria General de Presidencia, la semana pasada estuvo de viaje con Javier Milei en Estados Unidos, por lo que no pudo asistir. Pero hoy no hubo una explicación oficial de por qué no se presentó.

Otro de los funcionarios que había sido citado es Mariano Cúneo Libarona. En el caso del ministro de Justicia, explicó que tuvo problemas de vista, lo que está relacionado con una intervención que tuvo este mismo día. Sin embargo, es la segunda vez que no se presenta ante la citación.