Pese al nuevo mensaje de EE.UU., crecen las dudas en torno a la ayuda prometida antes de la cumbre entre Milei y Trump

Pese a los anuncios de la semana pasada, la tormenta de los mercados no amainó en la Argentina, mientras crecen las dudas alrededor de los términos y condiciones del salvataje de los Estados Unidos. En ese marco, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, volvió a ratificar este jueves su apoyo al Gobierno de Javier Milei, pero insistió en que la letra fina del acuerdo no se cerrará hasta la bilateral del libertario con Donald Trump en la Casa Blanca el próximo 14 de octubre.

"Ayer, tuve una llamada muy positiva con el ministro Luis Caputo de Argentina. Después de un intenso trabajo desde la reunión del presidente Trump con el presidente Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero", manifestó Bessent en sus redes.

Además, el financiero de Carolina del Sur reveló conversaciones con sus pares de los países del G7, a quienes les enfatizó "la importancia del éxito de las políticas del presidente Milei para el pueblo de Argentina, para la región y para el G7". Para concluir, parafraseando la histórica frase del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, Bessent remató: "El Tesoro de Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1973705458947903914&partner=&hide_thread=false Yesterday, I had a very positive call with Minister @LuisCaputoAR of Argentina.



After intensive work since @POTUS Trump’s meeting with President @JMilei in New York, in the coming days I look forward to Minister Caputo‘s team coming to D.C. to meaningfully advance our… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 2, 2025

La actualización del Tesoro norteamericano llegó poco más de una semana después del anuncio de un inédito paquete de ayuda financiera para la Argentina que apuntó a frenar la mayor crisis financiera y cambiaria que el Gobierno de Javier Milei había enfrentado hasta el momento. Tan solo días atrás, el riesgo país se había disparado hasta los 1.500 puntos básicos, el tipo de cambio colisionaba contra el techo de la banda y el Banco Central se desangraba en US$1.100 millones para sostener el valor del dólar.