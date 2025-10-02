Toyota Corolla Cross 2026: más tecnología, estilo renovado y precios

Toyota refuerza su presencia en el competitivo segmento de los SUV compactos con el Corolla Cross 2026, un modelo que combina eficiencia, capacidad y tecnología en un formato funcional y elegante. El diseño exterior se renueva con dos nuevas fascias delanteras.

Todas las versiones incorporan nuevas luces diurnas LED, que refuerzan la presencia visual del SUV en la carretera.

En el interior, Toyota optimiza la ergonomía y el espacio de almacenamiento con una consola central rediseñada. Las versiones con cargador inalámbrico Qi ahora incluyen un divisor para asegurar los teléfonos, y la versión XLE suma el nuevo color interior Portobello.

En materia de conectividad, destaca la nueva pantalla táctil Toyota Audio Multimedia de 10.5 pulgadas, junto con un panel de instrumentos digital configurable de 7 o 12.3 pulgadas.

Para mejorar el confort en climas fríos, el paquete para clima frío ahora es de serie en las versiones XLE AWD a nafta y XSE híbrida, y opcional en LE AWD y SE híbrida.

La oferta de personalización también se amplía con el nuevo color Azul Caballería, disponible en varias versiones, y una opción bitono con techo Negro Azabache en los híbridos SE y XSE. Además, se incorporan nuevos diseños de rines de aleación de 18 pulgadas, con acabados metalizados o negro brillante según la versión.

Fabricado en la planta de Huntsville, Alabama, el Corolla Cross 2026 se ofrece con motorizaciones híbridas o de nafta.

La gama híbrida incluye las versiones S, SE y XSE, todas con tracción total electrónica a demanda (AWD), mientras que los modelos a nafta están disponibles en versiones L, LE y XLE, con opción de tracción delantera o integral.

Precios en EE. UU.: