Muere Jane Goodall, la mujer que cambió nuestra comprensión de los chimpancés y de nosotros mismos
La renombrada primatóloga y conservacionista británica falleció este miércoles a los 91 años.
Jane Goodall, la renombrada primatóloga y conservacionista británica cuyo trabajo con chimpancés en Tanzania transformó nuestra comprensión de los animales y de nosotros mismos, murió este miércoles a los 91 años.
Goodall "falleció por causas naturales" mientras se encontraba en California en el marco de una gira de conferencias por Estados Unidos, informó su instituto en un comunicado publicado en redes sociales.
Conocida por sus estudios en el Parque Nacional Gombe Stream, Goodall desafió las normas científicas tradicionales al sumergirse en el mundo de los chimpancés que observó.
Entre sus hallazgos más famosos se encuentra que los chimpancés usan herramientas, cazan para obtener carne y participan en comportamientos sociales complejos que antes se consideraban exclusivos de los seres humanos.
Más de seis décadas después, su trabajo de campo y sus esfuerzos de conservación siguen siendo reconocidos en todo el mundo.
