A cuánto cerró el dólar este jueves en medio de una sesión clave en el Congreso

En medio de una jornada clave de debate en el Senado respecto de los vetos contra el financiamiento en el Garrahan y el financiamiento universitario, el dólar se comportó sin movimientos este jueves. Se le suma al contexto un nuevo apoyo de Estados Unidos y una reunión muy importante confirmada para Luis Caputo en ese país con Scott Bessent .

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin variación respecto del cierre del miércoles.

Luego de varias ruedas alcistas, la moneda estadounidense se estabilizó y mantuvo el mismo valor que ayer. En medio de la volatilidad, el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, reiteró su apoyo al Gobierno Nacional, insistió en que está preparado “para hacer lo necesario” en pos de estabilizar la economía Argentina y confirmó que se trabaja en swap.

Sin embargo, aclaró que la asistencia financiera a la Argentina no es una inyección directa de dinero, sino que se trata de “una línea de swap”.

Scott Bessent y Luis Caputo se reunirán en Estados Unidos. El Gobierno espera que el dólar siga bajando.

Scott Bessent y Luis Caputo en el viaje que hizo el ministro de Economía en abril de este año

El funcionario americano reveló, además, que mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y anunció que un equipo del Palacio de Hacienda viajará a Washington en los próximos días.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.450 y $1.455 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.460.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.424,5 con un incremento del 0,1%. Actualmente, el sistema de flotación se posiciona en $1.481,7 para el techo de la banda y $944,32 para el piso.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,5% hasta $1.515,01, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,5% hasta los $1.565,63.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$42.231 millones.