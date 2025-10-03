El dólar cerró sin cambios tras una semana en la que subió $100

El dólar tuvo el jueves y el viernes dos jornadas de paz luego de una semana frenética en la que hubo declaraciones clave de Estados Unidos en apoyo al Gobierno nacional y en medio de una reunión entre Luis Caputo , ministro de Economía, con Scott Bessent , del Tesoro norteamericano.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin variación respecto del cierre del jueves. Esto marcó que en la semana, el minorista oficial subió 7,4%.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.454,279 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

Tras cerrar en $1.350 el viernes pasado, el dólar comenzó esta semana en alza , con el anuncio de la reimplantación del cepo cambiario, en donde el Gobierno dispuso que los compradores de dólar oficial no podrán operar dólares financieros y viceversa por un período de 90 días corridos a partir de esa operación. En los últimos siete días aumentó $100 y por eso en el Gobierno festejaron la calma de las últimas dos ruedas cambiarias.

El martes, las billeteras virtuales dejaron de vender dólar oficial a partir de una modificación en la operatoria, mientras que el Banco Central aclaró que no hubo cambios normativos. El presidente de la entidad, Santiago Bausili, dijo que “lo que estaba pasando es que había una operatoria que nos encontramos que había entidades no autorizadas a realizar operaciones al mercado de cambio para personas humanas porque esas operaciones están limitadas a bancos y agencias de cambio que están autorizadas por el banco virtual”.

dólar, dolares El dólar cotizó sin cambios desde el jueves. Shutterstock

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 0,70% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.424,50, estable respecto de ayer. Actualmente, el sistema de flotación se posiciona en $1.482,19 para el techo de la banda.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,1% hasta $1.498,90, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,9% hasta los $1.534,15.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$42.231 millones.