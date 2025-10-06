La IA predice si el dólar sube o baja después de las elecciones de la próxima semana en Argentina

De acuerdo a datos de inflación, encuestas políticas y tendencias de mercado, ChatGPT adelantó qué podría pasar en el país.

Argentina tiene elecciones legislativas nacionales el 26 de octubre, en las cuales se renovarán las bancas de diputados y senadores que representarán a todas las provincias del país. Esta renovación de las cámaras del Congreso podrían tener una fuerte influencia en el valor del dólar, según ChatGPT, la IA de Open AI.

Desde MDZ le consultamos a la inteligencia artificial que sucedería y recordó que el valor del dólar depende de la oferta y demanda de dólares. A su vez, esa oferta y demanda depende de la “inflación del país, las tasas de interés, la confianza del gobierno, las exportaciones e importaciones, las reservas del Banco Central y las expectativas del mercado”.

dolar ¿Qué pasará con el valor del dólar después de las elecciones, según la inteligencia artificial? Archivo.

¿Qué sucederá, según la inteligencia artificial? Estos factores cambian con cada elección en el país, por lo que ChatGPT describió tres escenarios posibles para el dólar.

Devaluación gradual (Estabilidad): La IA apuntó a que el peso argentino se va a despreciar de manera controlada y gradual por encima de los $1000 y $1400, solo “si el oficialismo mantiene poder legislativo suficiente para seguir las reformas, si consigue apoyo externo (FMI, EE.UU.), y si no hay sorpresas negativas” después de las elecciones. Devaluación acelerada (Escenario de crisis): Pero si el gobierno pierde poder, los mercados pierden confianza o los apoyos externos dudan o se retiran, es probable que el valor del peso caiga fuertemente frente al dólar, se genere un salto abrupto del tipo de cambio paralelo (dólar blue) y grandes brechas. Finalmente, la inteligencia artificial explicó que si la presión es grande y las alternativas no son suficientes, el gobierno podría recurrir a controles cambiarios. En este caso, "volvería algún tipo de control para frenar la fuga de divisas, o intervenciones fuertes del Banco Central para sostener el tipo de cambio".