A cuánto cerraría el dólar a fin de año según la proyección de los analistas del Banco Central

Además de la cotización del dólar, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) adelantó de cuánto sería la inflación de septiembre.

Más de 40 consultoras forman parte del REM del Banco Central. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) reveló las proyecciones de más de 40 consultoras privadas. Los analistas estiman que el dólar oficial finalizará el 2025 en $1.536, mientras que la inflación anual se ubicaría en 29,8%.

Las proyecciones del dólar oficial Según el informe, el tipo de cambio oficial mantendrá su tendencia alcista en el último trimestre del año:

Octubre 2025: $1.440

Noviembre 2025: $1.499 (un aumento de $93 respecto al cálculo anterior)

Diciembre 2025 (cierre de Año): $1.536

Expectativas de Inflación Los analistas proyectan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantendrá en niveles cercanos al 2% para lo que resta de 2025. El dato oficial de septiembre se conocerá el 14 de octubre.

Mientras tanto, la inflación proyectada para los próximos meses es: