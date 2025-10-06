A cuánto cerraría el dólar a fin de año según la proyección de los analistas del Banco Central
Además de la cotización del dólar, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) adelantó de cuánto sería la inflación de septiembre.
El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) reveló las proyecciones de más de 40 consultoras privadas. Los analistas estiman que el dólar oficial finalizará el 2025 en $1.536, mientras que la inflación anual se ubicaría en 29,8%.
Las proyecciones del dólar oficial
Según el informe, el tipo de cambio oficial mantendrá su tendencia alcista en el último trimestre del año:
Octubre 2025: $1.440
Noviembre 2025: $1.499 (un aumento de $93 respecto al cálculo anterior)
Diciembre 2025 (cierre de Año): $1.536
Expectativas de Inflación
Los analistas proyectan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantendrá en niveles cercanos al 2% para lo que resta de 2025. El dato oficial de septiembre se conocerá el 14 de octubre.
Mientras tanto, la inflación proyectada para los próximos meses es:
- Septiembre 2025: 2,1%
- Octubre 2025: 2,0%
- Noviembre 2025: 2,1%
- Diciembre 2025: 2,0%
- Inflación Anual 2025: 29,8%
Otras proyecciones económicas claves para 2025
El REM también arrojó estimaciones en otros indicadores macroeconómicos importantes:
-
Producto Interno Bruto (PIB): Se proyecta un crecimiento anual del 3,9% para todo 2025, a pesar de una leve baja del 0,6% en el tercer trimestre.
Comercio Exterior:
-
Exportaciones (FOB): US$83.548 millones.
Importaciones (CIF): US$75.300 millones.
-
-
Fiscal: Superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) de $13,4 billones.
-
Desempleo: Tasa de 7,5% para el tercer trimestre de 2025.
-
Tasas de Interés: La tasa TAMAR (reemplazo de la Badlar) de plazos fijos se estima en 43% nominal anual para octubre, y en 36,6% para fin de año.