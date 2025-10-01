De cuánto fue la inflación de septiembre según las consultoras privadas

Tras una inflación de 1,9% en agosto, las consultoras registraron una suba de precios entre un 2 y 2,4% para septiembre. En caso que el Indec confirme el dato que espera el mercado, el IPC podría superar el 2% por primera vez desde abril.

La inflación relevada por la fundación Libertad y Progreso (LyP) fue del 2,4% para el noveno mes del año. Así, el IPC LyP alcanzó un 32,2% interanual y acumula en el año un 22,4%. En tanto, la consultora Eco Go también estima un 2,4% para septiembre.

"El índice muestra un importante impacto de precios regulados y servicios públicos. Además, este comportamiento va en línea con la depreciación del peso que hemos observado en los últimos meses. Si bien esa pérdida de valor impacta de manera inmediata en los tipos de cambio libres, en el resto de los bienes y servicios de la economía suele demorar al menos nueve meses en trasladarse plenamente", explicó Aldo Abram, director ejecutivo de LyP.

Los panificados y carnes explicaron la mitad de la suba de precios en el rubro de alimentos.

"Hubo algo de mayor movimiento luego de las elecciones de PBA pero más tranquilidad luego. Estimamos un 2%", agregó Camilo Tiscornia, economista de la consultora C&T.

"Los componentes estacionales tuvieron un rol clave: indumentaria fue el rubro de mayor incremento, 4,7% mensual, un comportamiento habitual en septiembre por el cambio de temporada. El siguiente rubro de mayor incremento fue transporte (3,5%). En su interior se destacaron los precios de los vehículos, los combustibles y los pasajes aéreos, todos componentes muy ligados al tipo de cambio", destacó C&T en su informe.

Por su parte, Equilibra registró un 2,3% y una inflación núcleo en 2,1%. Mientras que LCG registró que "en las últimas 4 semanas la inflación promedio de alimentos y bebidas se desaceleró a 1% mensual, pero la inflación punta a punta fue del 2,3% mensual". "Frutas explica un cuarto de la inflación mensual, mientras que otro 50% lo explican Panificados y Carnes", añadió la consultora.

De acuerdo a los economistas, en el noveno mes del año se sintió algo de pass through. Sobre todo porque el dólar oficial tocó el techo de la banda debido a las tensiones cambiarias tras los magros resultados de la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Aunque en los últimos días del mes el tipo de cambio retrocedió tras los anuncios de ayuda financiera por parte del Tesoro de Estados Unidos.

Inflación 2025: que espera el mercado para el resto del año

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central (BCRA) estimó la inflación mensual hacia adelante de la siguiente manera: octubre (1,8%), noviembre (1,6%) y diciembre (1,8%).

"Esperamos que, en el corto plazo, la inflación mensual se mantenga por encima del 2% e incluso pueda subir algunas décimas más en los próximos meses. De mantenerse esta dinámica, probablemente la inflación de 2025 ronde el 30% anual", señaló Abram.

El Gobierno espera cerrar el año con una inflación anual del 24,5%, según reza el Presupuesto 2025 que el Ejecutivo envió al Congreso. En caso que el Indec, cuando difunda el dato oficial el próximo 14 de septiembre, confirme un valor del IPC en torno al 2% como prevén las consultoras, la inflación promedio mensual deberá ser menor al 0,8% para cumplir con los estipulado en el anteproyecto conocido como ley de leyes.