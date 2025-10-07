Pese a los mensajes de Luis Caputo y Scott Bessent, los bonos argentinos retroceden en Wall Street
El mercado aguarda por mayores precisiones de la ayuda financiera que brindará el Tesoro de Estados Unidos a Argentina.
Los mensajes al final de la jornada del lunes tanto del ministro de Economía, Luis Caputo, como del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Besset, y de la titular del FMI, Kristalina Georgieva; no alcanzaron para satisfacer al mercado, que se encuentra expectante de conocer los detalles de las negociaciones que se están llevando a cabo en Washington para definir el salvataje financiero a Argentina.
En este escenario, los bonos caen hasta 2,4% en Wall Street, traccionados por el Global 2038. Luego siguieron el Bonar 2041 (-1,3%) y el Bonar 2038 (-1,2%).
Te Podría Interesar
En tanto, la deuda soberana bajo legislación local también opera con caídas generalizadas. Los principales retrocesos lo registran los bonos con vencimientos a 10 y 13 años. El titulo que vence en 2035 opera con una baja del 2%, mientras que el que tiene fecha de pago para el 2038 cae 1,5%.
Mientras que el riesgo país se ubica en los 1.016 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval comenzó la rueda con una caída del 0,2%. Los papeles del panel líder arrancaron la jornada bursátil de manera dispar, con subas de Edenor y Cablevisión del 1,6%, y caídas en Telecom que se hunde 2,1%.
Mientras que las acciones argentinas en Nueva York abrieron con cotizaciones mixtas. Las mayores bajas registradas fueron para los ADRs de los bancos, tanto Galicia como Macro retroceden 1,4%. En tanto, al alza operan Bioceres (+3,9%) y Edenor (+1,8%).
Dólar oficial
En el mercado cambiario, los dólares sociales tanto en el segmento mayorista como minorista operan sin modificaciones y cotizan a $ 1.430 y $ 1.455, respectivamente.