Los bonos se derrumban y sube el riesgo país al inicio de las operaciones en Buenos Aires y Wall Street

A pesar de la caída de los bonos soberanos, las ADRs argentinas que operan en Wall Street y las acciones del Merval suben de manera generalizada.

Las bonos argentinos abrieron la jornada con cotizaciones a la baja y profundizan las profundas caídas de la jornada de ayer. En tanto, las acciones comenzaron la jornada con cotizaciones con mayoría de subas, aunque sin grandes saltos, en una muestra de la que la crisis que viven los papeles argentinos no cede debido a los problemas económicos que arrastra el Gobierno y a la incertidumbre política pre electoral.

En las primeras operaciones, los principales bonos pierden valor de manera generalizada. Los globales operan todos en rojo. El GD30D pierde un 1,2%, el GD35D un 1,6% y el GD46D un 0,7%. En tanto, el AE38D cae el 4,8%, el AL30D un 2,1%, el AL41D 5,3%, el AE38 cae 4,3%, el AL41 un 3% y el AL35 un 2,9%.

El riesgo país medido por el JP Morgan sube 6 puntos y se ubica en 1230 puntos básicos.

En tanto, las ADRs argentinas que cotizan en Wall Street suben de manera generalizada, con mejoras en el BBVA del 2,4% y de Loma Negra que mejora un 1,7%.