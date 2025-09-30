Los bonos argentinos suben en Wall Street, pero se derrumban las acciones del Merval

Los bonos argentinos recuperan fuerza, pero se registran fuertes bajas entre acciones del Merval y ADRs.

Los bonos argentinos abren la jornada con un rebote generado tras la afirmación del presidente Milei en una entrevista televisiva de que el Gobierno ya se aseguró el financiamiento del Estado del año 2026 y que aceleran el del 2027.

Los principales bonos argentinos valuados en dólares ganan alrededor del 1% en promedio. Las mayores subas se producen en los bonos AL30D y AL30 con una mejora del 1,7% en ambos casos, el GD35D con el 2% y en el AL41D con el 2,5%. Las mejoras, no obstante aún están lejos de recuperar las fuertes caídas de las semanas anteriores.

El riesgo país, en tanto, cae levemente y llega a 1139 puntos básicos, 19 puntos menos que al cierre del día martes.

Merval.jpg Shutterstock

Sin embargo, las acciones de los principales papeles que cotizan en el índice Merval abrieron con fuertes bajas. Las principales caídas son las de BBVA (-5,5%), Banco Macro (-4,4%), Metrogas (-5,1), Transener (-5%) y TGN (-4,6%).