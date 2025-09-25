Los mercados dejan atrás la fiebre alcista y operan con fuertes bajas

Las acciones de las empresas argentinas iniciaron la jornada con tomas de ganancias y un panel rojo.

Las acciones y bonos argentinos abrieron la jornada con cotizaciones a la baja y dejaron atrás la euforia que trajo el apoyo financiero de Estados Unidos al gobierno argentino, con acciones que treparon más del 10%.

En el inicio de la jornada del jueves, los principales papeles del índice Merval arrancaron en negativo, como Banco BBVA que baja 5,8%, Edenor que cae un 3,5%, Comercial del Plata que pierde 4,6% y TGN que cede 5,7%.

Los ADRs que cotizan en la bolsa de Nueva York también tienen un día negativo. Las ADR del BBVA caen 5,4%, del Grupo Financiero Galicia 4,7%, de Supervielle 5,2% y de Edenor 5,2%.

Por su parte, los bonos operan también con tendencia a la baja. El AL29 registra una caída de 4,6%, el AL35 cede 2,8%, el AL29D un 3,9% y el GD 46 un 4,5%.