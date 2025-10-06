El JP Morgan removió a la Argentina del índice de bonos de países emergentes: cómo afecta al riesgo país

El JP Morgan decidió remover a la deuda soberana argentina del índice Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+), que conforma bonos emergentes. Así, los títulos ahora están incluidos en el EMBI Global Diversified (EMBIGD), un indicador más amplio y que requiere menos requisitos.

Esta decisión del banco estadounidense modificará el seguimiento del riesgo país argentino, que pasará a informar los datos de manera consolidada al cierre del día y ya no se podrán observar en tiempo real el índice.