Arrancó el evento vitivinícola del año en Mendoza: qué impacto económico tendrá

Después de meses de expectativas generadas desde su anuncio, este lunes se puso en marcha el que se considera el evento vitivinícola del año y que tiene a la provincia como protagonista. Desde este 6 y hasta el 9 de octubre, las bodegas de la provincia participarán de la Vinexpo Explorer Mendoza , un evento que les permitirá estar en contacto directo con 80 de los más prestigiosos compradores del mundo.

Siendo la primera vez que se realiza en el hemisferio sur este formato itinerante, el evento es organizado por Vinexposium -también organizador Wine Paris o las distintas versiones en el mundo de Vinexpo- en colaboración con ProMendoza y el Gobierno de Mendoza. El mismo, convocará a 150 bodegas locales.

Tal como ya había revelado Patricia Giménez, presidenta de la Unidad ProMendoza, realizar Vinexpo Explorer Mendoza 2025 ha tenido un costo total de US$ 420 mil, de los cuales US$ 100 mil fueron aportados por el Gobierno provincial para poner en marcha los preparativos. Sin embargo, las arcas provinciales recuperan esa cifra ya que se financiará enteramente con el aporte de los privados.

Durante una semana, compradores que han sido estratégicamente seleccionados y provienen en un 50% de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, un 30% de Europa (Países Bajos, Francia, Alemania, Polonia, Suecia y Dinamarca) y un 20% de Asia (Emiratos Árabes Unidos, India, Singapur, Malasia, Vietnam, Corea del Sur, Japón y Taiwán) participarán en tastings temáticos; reuniones B2B personalizadas; visitas a bodegas anfitrionas y seminarios técnicos especializados.

Con una inversión menor a participar de ferias internacionales, las bodegas participantes tienen garantizadas al menos cinco reuniones privadas con importadores, lo que representa más de 750 encuentros de negocios en solo cuatro días, es decir, un promedio de 190 reuniones por día.

De las 150 bodegas participantes, solo un selecto grupo de 30 establecimientos tendrá la posibilidad de recibir en sus instalaciones a los importadores en un almuerzo o cena para poder mostrar sus productos. El resto, será parte de las reuniones B2B que tendrán lugar en el Espacio Arizu, de Godoy Cruz, la sede oficial del evento.

Vinexpo explorer Mendoza 3

El impacto que tendrá la Vinexpo en Mendoza

Al ser consultados sobre cómo esperan que impacte Vinexpo Explorer Mendoza 2025 en las exportaciones de las bodegas mendocinas, desde ProMendoza fueron cautos, ya que aseguran que algo que no pueden calcular de antemano, pero las buenas experiencias con eventos de menor magnitud, pero igual naturaleza, aumentan las expectativas.

Por caso, mencionaron la experiencia realizada en 2024, cuando organizaron junto a bodegas mendocinas una ronda de negocios con 15 compradores internacionales, la cuál dejó a diciembre del año pasado un saldo positivo de seis contenedores exportados y es algo que en 2025 ha seguido dando sus frutos y se sigue monitoreando.