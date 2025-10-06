Scott Bessent recibió a Luis Caputo en el Tesoro de EE.UU. y dijo que continuarán las "productivas discusiones para apoyar a Argentina"

Este lunes 6 de octubre, Scott Bessent recibió al equipo económico de Javier Milei en el Tesoro de Estados Unidos . En sus redes sociales, el secretario expresó: " Me complace darle la bienvenida a Luis Caputo y la delegación argentina ".

Por su parte, detalló: "Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina".

Cabe mencionar que junto al ministro de Economía también estuvo José Luis Daza (secretario de Política Económica), Pablo Quirno (secretario de Finanzas) y Santiago Bausili (presidente del BCRA).

La comitiva argentina busca avanzar en los detalles de la asistencia, que podría incluir:

Un swap de monedas por US$20.000 millones .

Un crédito stand-by .

El rescate de bonos argentinos.

¿Cuál es el contexto financiero del encuentro entre Scott Bessent y Luis Caputo?

Las negociaciones se dan en un momento de inestabilidad en Argentina, con el dólar oficial cerrando a $1455, los dólares financieros operando alrededor de los $1500, y el riesgo país ubicándose por encima de los 1000 puntos.

El FMI confirma la coordinación con EE.UU.

El viernes, la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, confirmó que mantuvo una conversación con Bessent para coordinar los "amplios planes de asistencia financiera de EE.UU.". La titular del organismo mencionó específicamente el uso de las tenencias estadounidenses de Derechos Especiales de Giro (DEG) para apoyar las reformas de Argentina.