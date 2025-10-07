"Demoliendo hoteles" y rompiendo internet: los mejores memes del show de Javier Milei

El presidente de la Nación Argentina presentó su nuevo libro con un show en el Movistar Arena y generó una catarata de memes y comentarios.

El presidente Javier Milei lanzó este lunes su nuevo libro, "La construcción del milagro", con un imponente espectáculo en el Movistar Arena. El evento comenzó cerca de las 20.40, cuando el mandatario sorprendió al público interpretando "Demoliendo hoteles", de Charly García.

Durante la noche, también cantó "Gato" de Los Ratones Paranoicos, "Blues del equipaje" de La Mississippi, "No me arrepiento de este amor" de Attaque 77 y "Dame fuego" de Sandro. El show se extendió por poco más de una hora.

Javier Milei cierre Movistar Arena El show del mandatario duró poco más de una hora. Juan Mateo Aberastain/MDZ

En redes sociales, la presentación generó una fuerte repercusión: abundaron los comentarios, los memes y las reacciones de todo tipo.

Estos son los memes que dejó la presentación de Javier Milei: Javier Milei memes Los memes en las redes sociales por la presentación del mandatario. Captura de pantalla X @teleavisador.