Presenta:

Mdz Show

|

Javier Milei

"Demoliendo hoteles" y rompiendo internet: los mejores memes del show de Javier Milei

El presidente de la Nación Argentina presentó su nuevo libro con un show en el Movistar Arena y generó una catarata de memes y comentarios.

MDZ Show

Javier Milei, presidente de la Nación Argentina.

Javier Milei, presidente de la Nación Argentina.

Captura de pantalla

El presidente Javier Milei lanzó este lunes su nuevo libro, "La construcción del milagro", con un imponente espectáculo en el Movistar Arena. El evento comenzó cerca de las 20.40, cuando el mandatario sorprendió al público interpretando "Demoliendo hoteles", de Charly García.

Durante la noche, también cantó "Gato" de Los Ratones Paranoicos, "Blues del equipaje" de La Mississippi, "No me arrepiento de este amor" de Attaque 77 y "Dame fuego" de Sandro. El show se extendió por poco más de una hora.

Te Podría Interesar

Javier Milei cierre Movistar Arena
El show del mandatario dur&oacute; poco m&aacute;s de una hora.

El show del mandatario duró poco más de una hora.

En redes sociales, la presentación generó una fuerte repercusión: abundaron los comentarios, los memes y las reacciones de todo tipo.

Estos son los memes que dejó la presentación de Javier Milei:

Javier Milei memes
Los memes en las redes sociales por la presentaci&oacute;n del mandatario.

Los memes en las redes sociales por la presentación del mandatario.

Javier Milei memes 5
Florencia Pe&ntilde;a reaccion&oacute; al show de Milei con una imagen de Moni Argento.

Florencia Peña reaccionó al show de Milei con una imagen de Moni Argento.

Javier Milei memes 2
Un usuario compar&oacute; la voz del presidente con la del personaje "Alf".

Un usuario comparó la voz del presidente con la del personaje "Alf".

Javier Milei memes 3
Muchos se sorprendieron con el show de Milei.

Muchos se sorprendieron con el show de Milei.

Javier Milei memes 4
El internet se llen&oacute; de im&aacute;genes graciosas.

El internet se llenó de imágenes graciosas.

Archivado en

Notas Relacionadas