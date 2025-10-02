Confirmado: Javier Milei participará del almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

La visita se dará en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde La Libertad Avanza irá en Mendoza en alianza con el frente Cambia Mendoza.

“El próximo jueves 9, el Presidente estará en la tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael, que organiza la Cámara del Comercio de San Rafael, y allí hará su presencia”, informó Cornejo a los medios de comunicación tras una actividad en el hotel Hilton de Guaymallén.

Según explicó, el lugar fue propuesto por la provincia y finalmente aceptado por Presidencia, y adelantó que no prevé, al menos en la antesala del evento, que pueda haber problemas de violencia de gran calibre en posibles manifestaciones, como las que ocurrieron días atrás en Ushuaia o Lomas de Zamora.

Cornejo, aliado a Javier Milei para las elecciones del próximo 26 de octubre, aseguró que su mensaje en la actividad será de respaldo al plan económico del Gobierno y en la importancia de "no cambiar" el rumbo particularmente de la macroeconomía.

“Las cosas por las que el Gobierno de la provincia, y en particular yo, apoya al Gobierno Nacional es por el rumbo económico", destacó. "Creemos que cambiar las reglas de juego, cambiar este rumbo, puede ser perjudicial para la economía argentina y puede ser perjudicial para la economía de Mendoza", opinó.

En ese sentido, Cornejo diferenció la situación actual de los problemas heredados. “Hoy estamos pasando un mal momento en la economía, pero no es originario de este programa. Estamos sincerando los problemas heredados. Si se cambia el rumbo no vamos a ver la perspectiva de crecimiento concreta que Mendoza necesita”, señaló.

La organización del evento y las posibles manifestaciones contra Javier Milei

Sobre la organización del evento, el mandatario aclaró que la provincia no interviene. “Debo decirles que no lo organiza el Gobierno de la provincia, lo organiza la Cámara de Comercio, y es la que ha invitado, como invita todos los años, al Presidente. Yo les recomendé a Presidencia venir”, explicó, recordando que la misma institución también invitó en su momento a Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández. También ha pasado con la fiesta de la Ganadería, en General Alvear.

Respecto a la participación de las autoridades en los discursos, Cornejo indicó: “Tradicionalmente en ese almuerzo no habla el Intendente. Era la primera vez que iba a hablar el Intendente y supongo que seguirá vigente eso”, en alusión al jefe comunal peronista Omar Félix.

Ante las consultas sobre posibles manifestaciones por la visita presidencial, el gobernador pidió tranquilidad: “En Mendoza en líneas generales tenemos manifestaciones, se cumple el derecho constitucional de manifestarse libremente y se preserva siempre que no haya violencia. No veo por qué tiene que haber un riesgo de manifestaciones violentas”, planteó.