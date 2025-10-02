Espert se reunió con Santiago Caputo tras ser cuestionado por su "floja" explicación y se mostrará con Milei en un acto

Luego de una cuestionada intervención en la televisión donde evitó negar si recibió o no financiamiento del empresario Federico 'Fred' Machado, en el Gobierno crecen los reclamos para que el diputado y candidato José Luis Espert dé "una explicación clara y contundente". Sin embargo, el economista sigue firme en su puesto y tras una reunión con el asesor Santiago Caputo en la Casa Rosada partió rumbo a Ezeiza para acompañar al presidente Javier Milei en un acto electoral.

Pasadas las 13.20, el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires cruzó las puertas de Balcarce 50 para dirigirse directamente al Salón Martín Fierro, donde tiene sus oficinas el consultor que integra el Triángulo de Hierro.

La reunión se produjo en un contexto de máxima tensión interna, con figuras del Gabinete reclamando públicamente que Espert diera nuevas explicaciones frente al escándalo que lo vincula a una figura como Machado, detenido y con pedido de extradición de los Estados Unidos en el marco de una causa por narcotráfico y lavado de activos.

Consultado por este tema reiteradas veces el miércoles en televisión, el economista liberal se había limitado a contestar: "No voy a responder, yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois de hablar de esto. Le voy a responder en la Justicia". En Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei consideró que la explicación fue "floja".

Escalada de reclamos internos tras la "floja" respuesta

La primera en hacer alusión a la disconformidad respecto a la defensa del candidato fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ya había dicho un día atrás que el Gobierno "no podía aceptar conductas de personas que hayan recibido plata de un narco". Tras las evasivas de Espert, insistió: "Él debe volver a los medios y contestar claro. Confío en que va a repensar esto y va a dar una respuesta razonable".

A esa postura se sumó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien consideró que el episodio está siendo utilizado por la oposición en medio de la campaña electoral, pero remarcó que "Espert tiene que dar una explicación clara y contundente" sobre el caso.

Patricia Bullrich José Luis Espert Patricia Bullrich continúa con su posición frente al escándalo de Espert: "Me parece que cuando alguien no tiene nada que esconder, lo mejor es hablar y decir las cosas". Telam

Las expresiones de ambos funcionarios reflejan las discusiones que se produjeron en las distintas mesas políticas del Gobierno esta semana: "O Espert sale y explica de manera convincente que no tiene nada que ver, o se corre de la campaña para no dañar al partido".

La realidad es que la figura del economista no es muy apreciada hacia adentro del Ejecutivo, menos aún por Karina Milei, que siempre vio con desconfianza el aterrizaje de Espert en La Libertad Avanza tras hablar pestes de su hermano durante la campaña de 2023. Sin embargo, tal como lo hizo cuando lo designó como primer candidato, el presidente insistió en defender a quien cariñosamente llama el 'Profe'.

José Luis Espert, ratificado y junto a Javier Milei

En ese contexto, José Luis Espert se retiró de las oficinas de Santiago Caputo una hora después de su llegada. Cuando se retiró de Balcarce 50, seguía firme como primer candidato bonaerense.

Tan es así, que el diputado partió rumbo a la cárcel de Ezeiza, en el municipio homónimo de la provincia de Buenos Aires, para mostrarse junto a Javier Milei en la presentación de un proyecto de ley para reformar el Código Penal. Para que no quede lugar a dudas, también estará presente en la presentación del libro del libertario el próximo lunes en el Movistar Arena.

En cuanto a la reunión, quienes participaron cuentan que Espert únicamente dialogó con Caputo sobre las "estrategias discursivas" de la campaña. Queda claro que si el candidato vuelve a hablar frente a los medios su defensa deberá ser otra. Sin embargo, el legislador partió sin dar declaraciones a la prensa y cerca suyo aclararon que no brindará nuevas declaraciones este jueves. Quedan tres semanas de campaña por delante.