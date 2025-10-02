José Bonacci aseguró que José Luis Espert le pidió ayuda en 2021 para justificar donaciones en negro
José Bonacci es el presidente de "Unite", el partido que José Luis Espert usó para candidatearse en las elecciones de 2019.
José Bonacci, presidente del partido Unite y dueño del sello que utilizó José Luis Espert para postularse en 2019, acusó al actual candidato libertario de haberle pedido ayuda para "justificar" donaciones recibidas "en negro" durante esa campaña.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Bonacci afirmó que en 2021 Espert lo llamó "preocupado" por el avión que el hoy detenido Federico “Fred” Machado había puesto a su disposición. En ese sentido, relató que le sugirió declarar los fondos como "aportes de campaña", rectificando el informe de gastos ante la justicia electoral, pero que para eso se necesitaban comprobantes que, según su versión, Espert nunca le entregó.
Bonacci respondió así a Espert, quien había intentado desligarse de la responsabilidad al señalar que "quien maneja los recursos de los candidatos no es el candidato sino el sello". El dueño del partido Unite insistió: "Nosotros no le proveímos ningún medio ni locomoción, ni camioneta, ni avión".
La polémica por los supuestos 200.000 dólares de Fred Machado
La tensión escaló al mencionarse una nueva acusación contra Espert por un supuesto aporte de 200.000 dólares de Machado. Bonacci admitió que este ingreso nunca fue blanqueado al partido y recordó otra instancia irregular: "Sólo un día vienen los apoderados, no Espert, sino Marcelo Portas Dalmau y Díaz de Córdoba y me dicen: 'Tenemos 400.000 dólares que queremos justificar. Vamos a hacer una cena en el hipódromo de Palermo'. Y yo dije: 'No, mirá, yo esto no lo hago'".
Bonacci desmintió que Unite haya provisto los medios de transporte al actual diputado, reconociendo que los 30 viajes en avión y la camioneta Grand Cherokee blindada fueron "a Espert, evidentemente sí". Si bien dijo respetar y querer a José Luis, concluyó que "está mintiendo. No fue el sello partidario quien le proveyó los medios de locomoción".