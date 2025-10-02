Hospital Garrahan en pie de guerra: exigen rechazo al veto o un "paro general" a la CGT
Trabajadores del Hospital Garrahan reclaman por el rechazo al veto en el Senado y presionan a la CGT para un paro general si no consiguen los votos.
Los trabajadores del Hospital Garrahan se congregaron frente al Congreso de la Nación para exigir al Senado que sea rechazado el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica. En la manifestación, también piden por que se caiga el veto de la motosierra en el financiamiento a las universidades.
Mientras los senadores debaten en la Cámara Alta el destino de los vetos presidenciales a la Emergencia Pediátrica y al Financiamiento Universitario, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) realiza un "abrazo al Garrahan y la Universidad" de la mano de la comunidad universitaria, que marchó semanas atrás cuando esto se trató en Diputados.
Desde APyT señalaron que la medida de fuerza abarca "a todos los sectores de este centro de salud pediátrica de alta complejidad", con el objetivo de exigir que, rechazados los vetos "se garantice la aplicación inmediata, efectiva y real". Al mismo tiempo piden que el Gobierno las efectivice “sin demoras ni maniobras dilatorias”.
El reclamo sindical a la CGT por el Hospital Garrahan
En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, la secretaria general de APyT, Norma Lezana, indicó que esperan “una verdadera fiesta popular”. A su vez, consignó: “No vamos a aceptar maniobras dilatorias en la aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica, que debe implementarse de forma inmediata tras la votación en el Senado”.
En este mismo sentido, ratificó que, si se repitiera la medida tomada por el Gobierno de aplicar el artículo 38 de la Ley 24.156, “será necesario un paro nacional”. Allí fue cuando apunto contra la CGT y exigió: "Hay vetar como pueblo a este Gobierno autoritario y enemigo de los derechos que la mayoría defendemos".