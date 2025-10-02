Hospital Garrahan en pie de guerra: exigen rechazo al veto o un "paro general" a la CGT

Trabajadores del Hospital Garrahan reclaman por el rechazo al veto en el Senado y presionan a la CGT para un paro general si no consiguen los votos.

Los trabajadores del Hospital Garrahan se congregaron frente al Congreso de la Nación para exigir al Senado que sea rechazado el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia Pediátrica. En la manifestación, también piden por que se caiga el veto de la motosierra en el financiamiento a las universidades.

Mientras los senadores debaten en la Cámara Alta el destino de los vetos presidenciales a la Emergencia Pediátrica y al Financiamiento Universitario, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) realiza un "abrazo al Garrahan y la Universidad" de la mano de la comunidad universitaria, que marchó semanas atrás cuando esto se trató en Diputados.

Desde APyT señalaron que la medida de fuerza abarca "a todos los sectores de este centro de salud pediátrica de alta complejidad", con el objetivo de exigir que, rechazados los vetos "se garantice la aplicación inmediata, efectiva y real". Al mismo tiempo piden que el Gobierno las efectivice “sin demoras ni maniobras dilatorias”.

El reclamo sindical a la CGT por el Hospital Garrahan En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, la secretaria general de APyT, Norma Lezana, indicó que esperan “una verdadera fiesta popular”. A su vez, consignó: “No vamos a aceptar maniobras dilatorias en la aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica, que debe implementarse de forma inmediata tras la votación en el Senado”.

Marcha de trabajadores del Hospital Garrahan Manifestante pidiendo por el paro general en una manifestación previa. Juan Mateo Aberastain/MDZ